MADRID.-Una copia restaurada del clásico 'Charulata' o la última película protagonizada por Omar Álvarez, propuestas de Cineteca

Una copia restaura del clásico 'Charulata. La esposa solitaria', una de las obras maestras de Satyajit Ray, dos sesiones especiales con 'The Last Rave: Mystery Shopper', protagonizada por el DJ recientemente fallecido Omar Álvarez, y con 'The God of Day Had Gone Down Upon Him', tercera parte de Vancouver Island Trilogy, son algunas de las ofertas que Cineteca Madrid ofrecerá esta primavera.

Ente las propuestas que este espacio perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte también figura la iniciativa del equipo de jóvenes programadores de CineZeta titulada 'Cartografías afectivas. Construir y habitar', en la que se revisan los límites del espacio propio con cuatro sesiones de cine dedicadas a 'la casa' como concepto y como realidad.

En el apartado de estrenos, se podrá disfrutar de la copia restaurada de 'Charulata. La esposa solitaria' (Satyajit Ray, India, 1964) 60 años después de su estreno, así como 'Vaca mugiendo entre ruinas' (España, 2020), la última película de Ramón Lluís Bande, en la que se acerca a la figura de Belarmino Tomás y revela qué puede hacer el cine frente a la historia.

También forma parte de la oferta de cara a esta primavera 'Vídeo Blues' (España, 2019), ganadora del Premio RIZOMA de Cine 2020. La cineasta y montadora Emma Tusell repasa en esa cinta su historia familiar para tratar de reconstruir unas vidas que aún son un misterio para ella.

ESTRENOS INTERNACIONALES

También recalarán en la Cineteca en las próximas fechas dos estrenos internacioneles como son 'Isabella' (Argentina, 2020), en la que Matías Piñeiro ahonda en los personajes femeninos de Shakespeare, y 'Subterranean' (España, 2020), película de Gabriel Velazquetti y Manuel Matanza en la que, en clave de road movie, se relata la vida de una pareja, Pablo y Marieta, que lo arriesga todo por lograr ser estrellas del rock.

Igualmente, se podrá disfrutar de 'Rizi/Days' (Taiwán, 2020), el nuevo trabajo de Tsai Ming-liang estrenada a competición en el Festival de Berlín de 2020 y con la que concluye la exploración que inició en 'Journey to the West' con imágenes frágiles, ritmos pausados, espacios, rostros y cuerpos en los que todo es posible y todo significa mucho más de lo que parece.

Además, Cineteca Madrid recuperará tres títulos programados recientemente en sus salas que han supuesto un gran éxito de público como 'Goodbye, Dragon Inn' (Taiwán, 2003), película de Tsai Ming-liang que recrea la última proyección en un viejo cine que cierra sus puertas para siempre; 'Un efecto óptico' (España, 2020), el último trabajo de Juan Cavestany en el que el espectador encontrará un delirante retrato del turismo, el ideal moderno de 'desconexión' y el lenguaje como destructor de realidades; y, por último, 'Dardara' (España, 2021), la película de Marina Lameiro que indaga en el misterio de la música a partir de la gira de despedida de Berri Txarrak, grupo de rock navarro que acumuló seguidores de todas las edades a lo ancho y largo del mundo.

SESIONES ESPECIALES DE MAYO

Entre lo más destacado de la oferta de Cineteca también figuran dos sesiones especiales con 'The Last Rave: Mystery Shopper' (César Díaz, España, 2021), protagonizada por el DJ recientemente fallecido Omar Álvarez y un homanaje a la cultura del techno, y 'The God of Day Had Gone Down Upon Him' (Stan Brakhage, EEUU, 2000), de Stan Brakhage y tercera parte de Vancouver Island Trilogy, una pieza silente que transita por una narrativa apenas perceptible con imágenes del océano y juegos de luces lejanamente inspirados por Monet, Turner y Rothko.

CARTOGRAFÍAS AFECTIVAS. CONSTRUIR Y HABITAR'

Este mes, además, el equipo de jóvenes programadores de CineZeta propone una reflexión sobre la casa en 'Cartografías afectivas. Construir y habitar', que arrancará con 'Mi casa es la nuestra', una sesión compuesta por la proyección de 'Blight' (John Smith, Reino Unido, 1996, 15') y de 'El otro día' (Ignacio Agüero, Chile, 2012, 120').

'Desde aquí veo mi casa', título de la segunda sesión, reúne la proyección de 'Aquí y allá' (Melisa Liebenthal, Francia, 2020, 22') y de 'S01E03' (Kurt Walker, Canadá, 2020, 57').

La tercera sesión del ciclo, titulada 'Esta no es mi casa', se compone de una selección de piezas cortas como 'Strange Object' (Miranda Pennell, Reino Unido, 2020), 'Cams' (Carl-Johan Westreg*rd, Suecia, 2014), 'Still Life' (Betamale) (Jon Rafman, EEUU, 2013), 'RGB, XYZ' (David O'Reilly, Irlanda, 2007) y 'Brouillard #14' (Alexandre Larose, Canadá, 2013).

Finalmente, la cuarta sesión del mes ofrecerá la película 'True Love' (España, 2011), dirigida por Ion de Sosa, con la qe se cerrará el ciclo.

MATINÉS INFANTILES Y COLABORACIONES PERIÓDICAS

Las matinales infantiles mantienen su programación semanal con títulos para público infantil y familiar como 'Ágata, mi vecina detective' (Next Door Spy), de la cineasta danesa Karla Bengtsson, especialmente dirigida a niños a partir de seis años.

Además, las colaboraciones habituales en Cineteca Madrid como TVE Somos Documental, DocsBarcelona del mes o Ciclo DOCMA, traerán a sus salas las películas 'Raphael, desde Rusia con amor' (Xavier Baig, Jordi Rovira, España, 2021), 'Cómo robar a un país' (Rehad Desai, Mark J. Kaplan, Sudáfrica, 2019) y 'El último arquero' (Dácil Manrique de Lara, España, 2020) respectivamente.