MADRID.-Más Madrid se suma al manifiesto por Medialab Prado ante "la preocupación por su futuro"

Trasladan que no permitirán "un uso especulativo del edificio de la Serrería"

El grupo municipal de Más Madrid se ha sumado al manifiesto 'We are The Lab' por la continuidad de Medialab Prado ante "la preocupación por su futuro".

Un manifiesto firmado ya virtualmente por 1.770 personas pide al Ayuntamiento de Madrid que comunique "con transparencia sus planes sobre el futuro de MediaLab Prado" después de la salida de Marcos García como director del centro después de que no le fuera renovado su contrato.

En el manifiesto, colgado en wearethelab.org, los firmantes defienden este "centro cultural atípico e innovador con una trayectoria que facilita la experimentación y la participación" y piden que se informe por parte del Consistorio del procedimiento administrativo para el nombramiento de una nueva dirección y el destino de su sede actual, en cumplimiento de los criterios de buenas prácticas marcados por el propio Ayuntamiento".

La portavoz de Cultura de Más Madrid, Pilar Perea, se ha reunido esta semana con representantes del movimiento We Are The Lab, al que ha expresado el respaldo del grupo al proyecto de Medialab Prado, además de trasladar que no permitirán "un uso especulativo del edificio de la Serrería".

"Estamos asistiendo durante este mandato a la desaparición paulatina de recursos económicos para proyectos de cultura comunitaria y de innovación ciudadana, que claramente responde a una estrategia del PP para ir desactivando las funciones vinculadas a Medialab Prado", ha declarado Perea en un comunicado.

La edil ha lamentado el "silencio del Gobierno municipal sobre Medialab Prado después de que su director, Marcos García, un profesional de reconocido prestigio que ha trabajado con distintos gobiernos municipales, fuera excluido del equipo directivo, lo que ha hecho saltar las alarmas".

Desde el pasado 31 de enero el centro está sin dirección y, como ha apostillado Pilar Perea, "sin que se haya convocado concurso alguno para su selección".

La concejala ha señalado dos aspectos relacionados con Medialab Prado "que hacen temer por el futuro de este equipamiento fundamental del tejido cultural de la ciudad". El primero radica sobre el futuro que le espera al proyecto de Medialab Prado con la nueva dirección artística y el segundo el futuro del edificio de la Serrería, el espacio que alberga actualmente a Medialab Prado.

Más Madrid ha realizado una petición de información sobre estas cuestiones "sin que hasta el momento el Gobierno municipal haya respondido".

MÁS MADRID TEME "UN NUEVO DEDAZO"

Respecto a la dirección artística de Medialab, Más Madrid teme que "se elegirá a dedo", ya que no se ha realizado ninguna convocatoria pública para la sustitución de Marcos García. "Un nuevo dedazo sería una malísima noticia para la gestión cultural ya que transgrede las prácticas de buen gobierno que el sector cultural viene reclamando históricamente", ha denunciado públicamente la concejala.

El nombramiento de un director sin concurso público, ha advertido Pilar Perea, "supone continuar con la injerencia política en la cultura, como sucedió con las direcciones de otros centros culturales como Conde Duque, Español y Fernán Gómez".

USO DE LA SERRERÍA

Y sobre el uso del edificio de la Serrería, Más Madrid comparte la inquietud de la comunidad de Medialab "ya que los antecedentes no son halagüeños: en 2014, el PP intentó entregar el edificio a Telefónica en una operación especulativa".

La campaña ciudadana Save The Lab frenó ese intento de expulsión, ha recordado. "Separar el proyecto del edificio sería sin duda un golpe letal para el mismo", ha constatado la edil de Más Madrid.