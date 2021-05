MADRID.-Los festivales Madrid en Danza y Sesión Vermú Primavera protagonizan la agenda cultural de la Comunidad

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid para estos días está protagonizada por Madrid en Danza, que acoge nombres como Lagarto y por los conciertos de grupos emergentes de Sesión Vermú Primavera.

Lagarto baila presenta el sábado, en el Auditorio Municipal de Chapinería, 'IzAdi', un paisaje sonoro y un viaje sensorial a través del lenguaje primitivo del cuerpo, inspirado en la poesía japonesa 'haiku'.

También el sábado, Ángel Rojas Flamenco Dance Project lleva el momento en que el cuerpo el momento deja de ser cuerpo para 'Ser baile' al Auditorio Escuela de las Artes de Arroyomolinos, y La compañía Daniel Doña ofrece en la Casa de Cultura Carmen Conde de Majadahonda 'Retrospectiva 2.0', un catálogo de sentimientos, un espectáculo que en ocasiones adopta la forma de conferencia bailada y donde Daniel Doña revisa, indaga y reconoce el trabajo coreográfico que ha venido desarrollando en la última década como director y coreógrafo de su propia compañía independiente de danza.

CONCIERTOS EN LAS PLAZAS

Con Sesión Vermú Primavera, la Comunidad de Madrid afianza su apuesta por el talento joven y emergente nacional, mediante una programación de conciertos en sesión doble a la hora del aperitivo que llevan la música en directo a algunas de las plazas más bellas y monumentales de la región.

Así, hoy sábado, en la Plaza de la Constitución de Aranjuez, tocarán Manola y Margarita Quebrada; en la Plaza del Castillo de Buitrago de Lozoya, Shego y Vera Fauna; y en la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja Jordana B y Niña Polaca.

Mañana domingo, Riverboy y Sarria estarán en la Plaza de los Juegos Reunidos de Alcobendas; Unidad y Armonía seguido de Melenas, en la Plaza Mayor de Chinchón; Manola y Margarita Quebrada, en el Teatro Municipal Centro de Navalcarnero; Malatute y Diamante Negro, en la Plaza del Ayuntamiento de Rascafría; Jordana B y Niña Polaca en la Plaza Mayor de Torrelaguna; y en la Plaza del Convento de Villarejo de Salvanés, Shego y Vera Fauna.

Además, la programación teatral de la Comunidad de Madrid cuenta con propuestas como la travesía audio-guiada por el barrio de Chamberí 'Quijotes y Sanchos', de Carlos Tuñón, o la obra de la creadora emergente Bàrbara Mestanza para denunciar el abuso sexual 'Sucia', ambas ofrecidas por el Teatro de La Abadía.

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares presenta dos espectáculos de danza, el sábado 'A muerte' de Hermanas Gestring (Laura Morales y Greta García), y el domingo 'Las alegrías' de Paula Quintana y Roy Galán.

El Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial contará, también hoy con 'Realidad', el tercer montaje que el experto en Benito Perez Galdós (1843- 1920) Manuel Canseco realiza sobre la obra del autor después de Misericordia y Miau.

El Centro Cultural Pilar Miró ofrece de viernes a domingo dos obras teatrales, 'Daniela Astor y la caja negra', de 2 Producciones Teatrales, 'Katana', de Compañía Viejas Promesas, y un concierto del dúo formado por la compositora Paula Bilá y el contrabajista Juan Masana.

Y el Centro Cultural Paco Rabal ofrece una obra de teatro familiar, 'ÚniKo', de Teatro Paraiso, hoy sábado y mañana domingo, A.K.A. (Also Known As), ganador de cuatro Premios Butaca (espectáculo de pequeño formato, texto, dirección y actor) y dos Premios Max (autoría revelación y actor protagonista), que se podrá ver el sábado en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera, donde el domingo tocará el pianista Pepe Rivero, que interpretará el recital 'Classic meets Yoruba Latin Jazz'.

El domingo también habrá un espectáculo familiar en los Teatros del Canal, 'La Fábrica de Sueños' de Suonicks Circus, y también tendrá lugar una nueva edición del ciclo Conciertos Ibercaja de Música, con la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM).

A los escenarios se suman las salas de exposiciones, con muestras como 'Fernand Léger. La búsqueda de un nuevo orden', que muestra la evolución artística de este artista en la Fundación Canal.

Continúa la exposición 'El ingenio al servicio del poder. Los códices de Leonardo en la corte de los Austrias', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un viaje a la tecnología y los ingenios en Madrid como corte de los Austrias.

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ofrece una exposición dedicada a Cecilia Vicuña, una de las figuras absolutas del arte contemporáneo latinoamericano.

La Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina muestra en 'Salinas recuperado. Una pasión sublime (1951-2001)' un legado esencial para comprender la vida y la obra de Pedro Salinas.

'Nicolás Muller. La mirada comprometida', en Sala El Águila del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pretende ampliar el conocimiento de la obra de Nicolás Muller a través de 125 fotografías, en su mayoría inéditas.

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán acoge 'Cerámica de Talavera', un recorrido histórico, temático y estilístico, a través de la cerámica de este importante centro toledano durante el siglo XVII y XVIII, mediante una selección de piezas procedentes de manera íntegra del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' de Valencia.