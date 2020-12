MADRID.-Los bailarines Israel Galván y Manuel Liñán ofrecerán el último espectáculo de este año en Teatros del Canal

Los bailarines Israel Galván y Manuel Liñán cierran el año en los Teatros del Canal. Galván recupera, precisamente, la pieza con la que él mismo reabrió este espacio cultural tras el confinamiento, 'El amor brujo', en la que el artista sevillano se aproxima al clásico de Manuel de Falla.

La pieza estará en cartel el 22 y 23 de diciembre en la Sala Roja, y, con su característico lenguaje escénico conceptual, el creador afronta un ballet que es, en su origen, muy narrativo. La interpretación de Galván se aleja de la monumentalidad orquestal.

Israel Galván es un Artista Asociado de Théâtre de la Ville de París. Es Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, y le han llovido muchos otros galardones. En 2012 se le concedió el Bessie Award for an Outstanding Production, de New York, y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España.

Por su parte, Manuel Liñán presentará 'Viva', que fue Premio Max del Público 2020, y espera en el escenario de la Sala Roja de los Teatros del Canal del 27 de diciembre al 1 de enero. 'Viva' evoca aquellos instantes y sus sensaciones, abre la puerta que separaba lo privado de lo público, en un grito a favor de una suerte de "libertad de transformación".

Premio Nacional de Danza 2017, Manuel Liñán no es solo bailaor sino también coreógrafo y director. Ha sido invitado, en varias ocasiones, para coreografiar espectáculos del Ballet Nacional o compañías como Rafaela Carrasco, Teresa Nieto y el Nuevo Ballet Español.