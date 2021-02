MADRID.-La Sala Canal de Isabel II acoge 'Autoras de utopías', una exposición sobre el papel de la mujer y el feminismo

La Sala Canal de Isabel II acogerá la exposición 'Autoras de utopías', de la artista Carmela García, una muestra que une series históricas con nuevos proyectos y producciones audiovisuales, en una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad patriarcal.

Así, a partir del 16 de febrero, se podrá disfrutar de esta exposición que propone una reconstrucción del mundo desde un punto de vista feminista, donde las mujeres se encuentren "liberadas de encorsetamientos y clichés", según ha informado la Sala en un comunicado.

En 'Chicas, deseos y ficción', ubicada en la planta baja, García ha intervenido sobre reproducciones fotográficas antiguas de su propia colección, que muestran a mujeres que realizan distintas actividades en diferentes lugares, "que tienen en común el afecto que se muestran".

La primera planta ofrece una selección de fotografías y dos vídeos del proyecto 'Chicas, deseos y ficción' (1998). Se trata de mujeres que ocupan espacios públicos y privados en actitudes cotidianas, relacionándose "desde la sororidad y la complicidad", ofreciendo conductas lesbianas que buscan ser normalizadas.

Por su parte, la segunda planta acoge una selección de fotografías de la serie 'Paraísos' (2002-2005) y la proyección 'Espacio de silencio' (2004), en los que la autora reflexiona sobre planteamientos ecofeministas, al plantear un universo futuro "en armonía, respeto y encuentro de las mujeres libres con la naturaleza".

Seguidamente, la tercera planta presenta tres series de obras fotográficas de la primera década de los 2000, que pertenecen a los proyectos 'Escenarios', 'Casting' y 'I Want to Be', en las que indaga sobre la representación de las mujeres y los discursos sobre las identidades genéricas, así como los juegos visuales entre la realidad y la ficción.

Por último en la cuba del edificio, y como final del recorrido expositivo, se puede ver la nueva producción audiovisual de Carmela García, 'Seres equívocos', proyectada en una gran pantalla. Se trata de un mediometraje audiovisual en torno a la figura de Victorina Durán y los tres volúmenes de su obra autobiográfica en los que narra su vida, su biografía más íntima y sus relaciones homosexuales con otras mujeres.

Carmela García, artista visual residente en Madrid, empezó a mostrar sus obras al público en el año 1998, recibiendo en el 2001 el premio revelación PhotoEspaña. Desde el principio, ha tratado imágenes de mujeres en la sociedad, investigando y cuestionando la mirada masculina con discursos visuales claramente feministas. Fue seleccionada en el 2005 entre los cien mejores fotógrafos españoles en la lista elaborada por Exit y ha recibido el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid en el año 2019, entre otros.