MADRID.-La creación escénica de vanguardia, la danza y Galdós, protagonistas culturales de este fin de semana en la región

La creación escénica de vanguardia, la danza y las exposiciones sobre Benito Pérez Galdós serán las protagonistas de la agenda cultural de este fin de semana en la Comunidad de Madrid.

La actividad cultural comienza este viernes con la VII Muestra de Creación Escénica y las propuestas de Surge Madrid. Destacan 'Bacantes (la fiesta de 15 de María Elena)' hasta el 25 de octubre en Sala La Mirador; 'Balcones' de AZarte; 'Chispis' de Tarambana Espectáculos, 'Fani y Lou' de La Matraca en la Sala Bubulú; Fragmento de Teatro I' de El Tinglao; 'Mientras tanto' de Lucio A. Baglivo en la Sala Mayko y 'Penélope' Residui Teatro en Teatro La Ulsina.

El sábado, continúan los espectáculos de Surge Madrid con 'Negra sombra', de Que jArte! en Sala Bubulú; 'El Bugués' de Teatro de Operaciones en Teatro La Ulsina; 'Besta' de The Colectivo en La Nave de Cambaleo en Aranjuez; y 'Piel, o como volver a pasar por el corazón' de Alba González en Teatro Lagrada.

La obra '66 ejercicios de estilo' del Colectivo Amardillo el viernes en Teatros el Canal nace de la inspiración en el libro de Raymond Queneau 'Ejercicios de estilo'. En aquel texto, el escritor francés ensaya 99 variaciones sobre la anécdota narrada en la primera página, una idea que le surgió tras asistir a una interpretación en concierto de El arte de la fuga, de Bach.

Por otro lado, Lekuona llega el viernes con 'Break Fast Live' a la Sana Negra de los Teatros del Canal, con su propuesta de electro-pop conceptual en inglés, cargado de ironía y crítica social. Ofrece así un espectáculo "minimalista y sensual" que toma elementos de la videocreación y la danza contemporánea.

La Sala Roja de los Teatros del Cine acoge este mismo día 'La máquina de Turing' de Benoit Solés y Claudio Tolcachir hasta el 15 de noviembre. En la obra se muestra el destino de un genio que permaneció en la sombra en la Inglaterra de los años 50.

Continúa el viernes 'Mio Cid' en la Sala Juan de la Cruz del Teatro de La Abadía. Con este nuevo espectáculo, José Luis Gómez devuelve al Cantar de Mio Cid su "verdadera naturaleza".

En el Corral de Comedias de Alcalá de Henares es el turno de 'Best of Be Festival'. Por el confinamiento, Birmingham European Festival decidió posponer su edición presencial planteando la versión online BEatHOME, que ahora presenta en España.

TEATRO INMERSIVO Y MÚSICA

El sábado, es el turno del teatro inmersivo con 'Quijotes y Sanchos' de Carlos Tuñón en La Abadía a las 19 horas. En el Jardín y una hora antes, tiene lugar 'Sea Wall' de Simon Stephens, ofreciendo una experiencia teatral íntima.

A ello se añade 'Fuego' de Compañía Antonio Gades en el Teatro Real. Como en las demás obras de Antonio Gades, la coreografía y la música elegida --un collage de flamenco y partes de 'El amor brujo' de Manuel de Falla-- nacen de la dramaturgia teatral, con un discurso conceptual, además del baile y la actuación de los artistas.

'Oro y plata' de Ramón Antonio Castillo en el Real Coliseo de Carlos III llega el mismo día en San Lorenzo de El Escorial con un cabaret barroco con canciones del Siglo de Oro y de la Edad de Plata a partir de textos de Lope, Quevedo, Guevara, del Romancero y de unas obras del propio Castillo.

La compañía Morboria Teatro celebra su XXXV aniversario con 'Del teatro y otros males... que acechan en los corrales' a las 20 horas en La Cabrera. También, estará este domingo en San Lorenzo de El Escorial. A la misma hora, pero en el centro Pilar Miró, es el turno del espectáculo 'De Paso' de la compañía Sara Pérez.

Al último día de la semana, se suma el espectáculo de 'Antonio Lizana en concierto' en el centro cultural Paco Rabal. Expone el viaje de sus tres discos: De viento, Quimeras del Mar y Oriente.

Sobre Galdós, llega a la Sala Negra del Canal 'El caballero encantado', una de sus últimas novelas. También, 'Los que hablan' de Pablo Rosal en el Teatro de La Abadía.

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Por último y en cuanto a museos y exposiciones, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge 'Galdós en el laberinto de España'. La Comunidad de Madrid celebra el centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós con esta exposición, que reúne 140 fotografías entre retratos del escritor y escenarios, principalmente madrileños, en los que transcurrió su vida y obra.

La Sala Alcalá 31 expone 'José Luis Alexanco. Ejercicio temporal'. Unrecorrido por la obra del madrileño José Luis Alexanco a través de siete capítulos, en los que se indaga en la trayectoria del artista.

En la Sala Canal de Isabel II, 'Juan Valbuena. Donde doblan los mapas', una exposición que recopila los cinco proyectos más personales del fotógrafo Juan Valbuena, que combinan imagen contemporánea, archivos fotográficos, álbumes familiares y testimonios escritos en torno a la idea de viaje, territorio, fronteras, geografías y las memorias.

'Del todo imposible' en la Sala de Arte Joven es uno de los proyectos ganadores de la XI edición de la convocatoria Se busca comisario, que apuesta por nuevos modelos, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios.

Continúa 'Moreno siempre' en Academia Amor de Dios & Círculo flamenco, que recopila más de 100 imágenes del fotógrafo musical Paco Manzano.

Por último, el concierto dramatizado 'El barbierillo de Lavapiés: otra historia de barberos' en Buitrago de Lozoya. El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias acoge a siete personajes, acompañados de un pianista, que pondrán en escena esta versión dramatizada de 'El barberillo de Lavapiés', obra de Francisco Asenjo Barbieri.