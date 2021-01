MADRID.-La Casa Encendida estrena su radio con programas de producción actual y una "selección de cápsulas" entre 2005 y 2017

La Casa Encendida ha estrenado su nueva radio que contará con programas de producción actual, así como con una "selección de cápsulas radiofónicas" realizadas por el estudio de radio entre 2005 y 2017.

Según ha informado el ente cultural, esta nueva iniciativa recibe el nombre de 'La Casa Encendida Radio' y entre sus nuevos programas destacan 'You got to get in to get out', un proyecto de investigación de largo recorrido que parte del 'techno' como entidad cultural, social, histórica y material.

Otra de las propuestas con más renombre son 'Los hombres de verdad tienen curvas', conducido por Clara Serra y donde activistas y escritores feministas analizan las representaciones, transformaciones y tensiones de la masculinidad; 'Audiograma', un programa experimental que repasa las bandas sonoras, el texto documental o la poesía; o el 'mapeo' 'Bam Ban' y el podcast 'Charlie Hotel Tango'.

Por otra parte, 'La Casa Encendida Radio' contará con un archivo sonoro en el que destacan fragmentos de entrevistas a diferentes artistas como Patti Smith, Abbas Kiarostami, Víctor Erice, Ken Loach, Angélica Liddel, Isabel Coixet, Eduardo Martínez de Pison o Jody Williams, entre otros.

"La pluralidad de voces y temáticas que se encuentran en estas cápsulas permite celebrar el pasado de 'La Casa Encendida' pero, sobre todo, seguir descubriendo nuevas referencias", ha apuntado el centro cultural, y cuya encargada de la sección será la archivera y comisaria Andrea Zarza Canova.

Además, "uniendo el archivo y los programas de producción actual", esta nueva iniciativa de 'La Casa Encendida' propone listas de reproducción como la que ofrece una "visión panorámica y transversal" de la evolución del feminismo; otra dirigida al público infantil en la que la curiosidad y el juego son "el motor para el desarrollo y la adquisición de nuevas habilidades"; una lista sobre ecología para "analizar la crisis eco-social"; y otra de escénicas a través de la cual se podrá revisar la programación de los últimos años de 'La Casa Encendida y "entender el origen y evolución" de la escena alternativa en España.

Finalmente, La Casa Encendida ha apuntado que el nuevo proyecto radiofónico corre a cargo del Institute for Postnatural Studies & José Venditti, el cual propone "un paisaje sonoro donde los sonidos analógicos se entremezclan con los procesados digitalmente".