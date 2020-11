MADRID.-'Déjà vu' de Manolo Alcántara llega al Fernán Gómez con teatro visual y música en directo

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa ha presentado el montaje de teatro-circo 'Déjà Vu', de Manolo Alcántara, con música en directo, dentro de su programación de Navidad.

Así, la obra se podrá ver durante tres únicos días (18, 19 y 20 de diciembre) en la Sala Guirau de este espacio dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

'Déjà Vu' es un espectáculo visual sin texto, donde se difuminan las fronteras entre la realidad y la fantasía a partir de una historia con "un punto de melancolia", que habla de la distancia entre una persona y sus sueños.

"De sueños muy ambiciosos que despiertan los aires de grandeza del protagonista, pero que a la vez son imposibles, lo que le provoca desanimo", han indicado.

La trama, acompañada con humor, se mezcla con una realidad confusa en un espacio y momento indeterminados, con un espacio escénico que juega con la desproporción extrema de las medidas. El universo sonoro a través de la voz y el violín enfatizan la dualidad del personaje, transportándolo a un universo onírico.

Manolo Alcántara crea y dirige este montaje que cuenta con Andreu Sans, Laia Rius y el propio Alcántara entre el elenco de actores.

El director se define a sí mismo como "un autodidacta". "Me considero más artesano que artista y creo los espectáculos totalmente desde la intuición, el juego y la curiosidad, lo que me lleva a pensar, a veces, que no sé nada sobre el circo. Acepto el riesgo del circo y lo transformo para compartirlo con el público", ha trasladado.

Otros montajes de esta compañía son 'Rudo', 'Locomotivo' o 'Genuinos Imperfectos' y ha participado en otros como 'TRanuites', 'PAS' o 'Wasteland'.