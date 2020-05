MADRID.-Cvirus.- AMP.- Rivera propone a alcaldes del PSOE una reunión de la Comisión de Cultura de la FMM sobre la desescalada

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha respondido a la carta en la que alcaldes de 14 ayuntamientos gobernados por el PSOE solicitaban instrucciones para la desescalda, y, tras declararse "desconcertada", les ha propuesto abordar la cuestión en una reunión de la Comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo de la Federación Madrileña de Municipios.

A lo largo de su escrito, Rivera de la Cruz se muestra partidaria de no dejar a ningún ayuntamiento fuera del proceso de coordinación para la desescalada, y trabajar conjuntamente con los 179 municipios madrileños "con independencia de su tamaño o de quién participe en su gobierno".

Sin embargo, ha expresado su desconcierto ante la petición de un total de 17 alcaldes y concejales socialistas de que "lidere el proceso de adaptación de los consistorios a la nueva realidad", al tiempo que ha señalado que "pretender tal cosa sería un disparatado ejercicio de paternalismo".

Al mismo tiempo, la consejera comparte con estos responsables su "valoración de la importancia de la cultura, no sólo en el proceso de recuperación de esta crisis y de vuelta a la normalidad, sino su valor permanente como generadora de bienestar, cohesión social, progreso, riqueza, conocimiento y reconocimiento de la diversidad individual y colectiva, elemento fundamental de toda sociedad democrática".

"Como bien sabe, además de trabajar en las medidas específicas que ya hemos adoptado en la Comunidad, desde el primer momento de esta crisis solicité al Ministro de Cultura y Turismo que promoviese la declaración de la Cultura por parte del Gobierno de la nación como un sector prioritario, del modo que se ha hecho en otros países europeos", ha indicado la consejera.

Asimismo, ha señalado que "esta crisis ha supuesto un duro golpe para el mundo de la cultura" y "ha impuesto a todos, como bien dice usted, la obligación de dar respuesta a esta nueva realidad".

"Esta obligación es un reto que, efectivamente, debemos afrontar de forma coordinada", ha afirmado Rivera de la Cruz, para agregar que "de ninguna manera puede suponer una excusa para la indebida injerencia de la administración autonómica en las competencias y prerrogativas de las autoridades municipales".

Finalmente, "y con el objetivo de equilibrar ambos elementos, la necesaria colaboración y el debido respeto a las competencias de cada administración, y con el objeto de hacerlo de forma eficaz y eficiente, sin dejar fuera a ninguno de los 179 ayuntamientos de la Comunidad, con independencia de su tamaño o de quién participe en su gobierno", la consejera madrileña concluye que el "marco adecuado" sería "una reunión de la Comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo de la Federación Madrileña de Municipios".

"Siempre he intentado que las divergencias políticas no embarren el espacio de la cultura", ha afirmado Rivera de la Cruz en declaraciones a los medios. En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo ha declarado que "liderar el proceso de adaptación de los consistorios a la nueva realidad", como solicitan los regidores, significaría que no considera a alcaldes y concejales de cultura "más que preparados" para asumir los retos que vienen.

Del mismo modo, la consejera considera "inaudito" que se crease una mesa de trabajo "solamente con estos 14 municipios, tal y como me solicitan en su escrito". "Me pregunto qué pensarían estos alcaldes si lo que se hubiera propuesto fuese una reunión con ayuntamientos en cuyo gobierno participasen únicamente el Partido Popular y Ciudadanos. Algo así hubiese sido tan improcedente e inaceptable como lo que ahora proponen", ha señalado.

En concreto, los socialistas proponían "normas claras y comunes para la apertura de bibliotecas y otras instalaciones culturales públicas, marcos de actuación para el rediseño de espacios, protocolos sanitarios homogéneos de higiene y seguridad que se deben aplicar en los eventos específicos y en el día a día, soporte técnico y económico, organización de paquetes de políticas públicas", entre otras cuestiones.