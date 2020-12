MADRID.-Coslada.- Las reflexiones de un adolescente llegan al Teatro Municipal con la premiada 'Aka'

Las reflexiones de un adolescente llegan este domingo al Teatro Municipal de Coslada con la obra 'Aka', tras recibir dos Premios Max o y cuatro Premios Butaca.

A.K.A (Also Known As) cuenta la historia de Carlos, un adolescente de 15 años que durante la obra relata su día a día; el instituto, la terapia, el rechazo, la rabia y el miedo, son algunos de los temas que se tratan en la obra.

Como señalan desde la compañía, este es un momento en el que "por circunstancias ajenas a él, tiemblan sus cimientos, sus raíces, su identidad", ya que el protagonista es adoptado y su 'verdadera' identidad y cómo le miran los demás le llevan a reflexionar sobre sí mismo.

Las entradas tienen un precio único de 12 euros y pueden adquirirse en la web Entradas Coslada, en la taquilla una hora antes del inicio de la función, a las 19 horas.

En aplicación de la normativa sanitaria vigente sobre seguridad frente a la Covid-19, se ha rediseñado el mapa de butacas para establecer pasillos de seguridad y reducción del aforo al 50%.