MADRID.-Ayuntamiento de Madrid se marca como plan B reprogramar oferta cultural e indemnizar si la pandemia así lo exige en 2021

El Ayuntamiento de Madrid "no renuncia a la programación cultural" en 2021 como "plan A" pero, si la pandemia así lo exige, también cuenta con un "plan B", que pasa por reprogramar la oferta e indemnizar, ha informado este martes el consejero delegado de Madrid Destino, Fernando Benzo, en la comisión de Cultura a una pregunta de Más Madrid.

"En 2020 hemos tenido dos criterios (con la irrupción de la pandemia), la reprogramación de todo lo posible y que el parón ocasionara el menor daño posible" con el fin de que los creadores "consigan la expectativa de ingresos que tenían", lo que ha llevado al consejero delegado a asegurar que en este ejercicio "nadie se ha quedado sin indemnización".

"Es lo que aplicaremos en 2021 si hay que hacerlo", ha avanzado. Benzo ha detallado que en el presupuesto de Cultura de 2021 "se parte de que no existe el virus, que no tiene afección en la programación". Ese es el Plan A, es decir, no renunciar a la programación y al gasto, pero también hay un Plan B, que pasaría por reprogramar e indemnizar si la pandemia así lo exige.