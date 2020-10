MADRID.-Antonio de la Torre o Ana Polvorosa entre los candidatos a mejores intérpretes en VIII Certamen de Cortos de Orcasitas

Antonio de la Torre ('Black Bass'), Manolo Solo ('Luz verde), Pablo Vélez ('La mejor película de la historia), Ana Polvorosa ('A quién dices amar'), Marta Belenguer ('Era yo') y Montserrat Curulla ('Emilia') son los candidatos a mejor intérprete, en las categorías de actor y actriz, en la octava edición del Certamen de Cortometrajes de Orcasitas (CENCOR).

Los nominados a mejor corto este año son 'Black Bass', 'Las cartas', 'Un coche cualquiera', 'The will be monster', 'Dona', 'Emilia', 'Los Bengalas Orquesta' 'Luz verde', 'Paternidad' y 'Una vida asegurada'.

La pandemia también ha trastocado al festival de este barrio de Usera, por lo que esta edición no podrá realizarse en directo y con la compañía de las 300 personas que les vienen acompañando en el salón de actos, ha informado la asociación de vecinos de Orcasitas, promotora de la iniciativa.

No renunciarán, eso sí, a la gala de entrega de premios, que tendrá lugar este sábado a las 19 horas echando mano de las nuevas tecnologías para ofrecerla virtualmente. Toda la programación se puede seguir a través del enlace http://cencor.orcasitas.net. Este viernes a las 16.30 hora está previsto un directo con los trabajos finalistas.

El festival vecinal se consolida y se demuestra no sólo con el número de ediciones que lleva ya sobre sus espaldas sino con el los cortos recibidos, un total de 188 este año, "prueba que CENCOR es un proyecto con futuro, reconocido y valorado en el mundo del cortometraje". Lejos quedan los 88 trabajos que se presentaron en la primera edición, en 2013.

REIVINDICACIÓN Y CULTURA DE CALIDAD

"Nuestra intención con este proyecto era y es poner la cultura de calidad al alcance de los vecinos y vecinas del barrio. Nos propusimos hacer visible a Orcasitas no sólo por su tradición reivindicativa, de la que nos sentimos orgullosas como hijas y nietas de quienes dieron su vida por hacer del barrio de Orcasitas un referente en lo que a participación ciudadana y lucha vecinal se refiere, también queríamos que Orcasitas fuese un referente cultural", ha explicado la organización.

Detrás del festival, que transforma durante unos días al sur en una suerte de meca del cine de corta duración, no se encuentran profesionales del Séptimo Arte, como subrayan en la asociación de vecinos de Orcasitas. "Lo suplimos con ilusión, esfuerzo y tesón y rodeándonos de profesionales del sector que hacen las labores de jurado", han indicado.

MIGUÉL RELLÁN EN EL JURADO

El jurado está integrado por el actor Miguel Rellán; la actriz Sira Cubero; el director y productor Alberto Leal; la periodista, guionista, escritora y locutora Cristina Mª Menéndez o el profesor de Medios Audiovisuales Antonio Campuzano.

Sin ningún tipo de subvención, con lo que tiene de "gran esfuerzo económico y humano para sacarlo adelante", el certamen ha reconocido a lo largo de su historia a Arantxa Echevarría (mejor dirección por 'Yo presidenta' en 2016, la misma creadora que se llevó el Goya a la mejor dirección novel en 2019) o a Iván Fernández de Córdoba (premio al mejor cortometraje por 'Un lugar' en 2017, que un año después fue nominado a los Goya).

CENCOR premió como mejor película en su sexta edición a 'Nueve pasos', también nominado a los premios Goya 2019, y un año después 'The death of don Quixote' se hizo con el premio a mejor película. Este cortometraje también ha sido ganador del Melies de Plata en Sitges 2018.