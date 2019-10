Madrid acoge la próxima semana el Festival de Cine Coreano que proyectará una decena de títulos

La cinematografía coreana aterriza en Madrid para celebrar el 12º Festival de Cine Coreano con una decena de emblemáticos títulos de este país que se proyectarán del 5 al 10 de noviembre en el Palacio de la Prensa y en el Centro Cultural Coreano de la capital.

Tal y como explica la organización, el festival se inaugura el próximo martes a las 20:00 h en el Palacio de la Prensa con la película 'Along with the Gods: los dos mundos' (2017), dirigida por Kim Yong-hwa. Se trata, según indican, de una película de acción, drama y fantasía que está basada en el famoso webtoon (comic digital creado en Corea del Sur) de Joo Ho-min.

El film aborda la mitología coreana adaptándola a la contemporaneidad. En él, su director muestra los mejores efectos especiales, abriendo así una nueva vía al cine de este país. La película tuvo una buena acogida por el público, por lo que se presentará en el festival bajo la temática de 'Éxitos de taquilla', apunta la organización.

También fue un éxito 'The Host' (2006), dirigida por Bong Joon-ho, que fue calificada por un crítico de la prestigiosa revista 'Variety' como "la mejor película de monstruos de la historia". Bong conjuga el género cómico con el terror y el drama añadiendo una crítica social. Además, como su propio director afirma, lo importante en este tipo de películas coreanas es que no sigue las reglas del género establecidas por Hollywood, ya que combina a la perfección ideas políticas, historia y sentimientos de la agonía humana.

EL THRILLER Y LAS DOS COREAS REFLEJADOS EN EL CINE

En este festival, también se trata la temática thriller, considerado uno de los géneros con más éxito internacional. En este sentido, se proyecta 'Door Lock' (2019), de Lee Kwon, basada en la película española 'Mientras duermes' de Jaume Balagueró, profundizando en la vivencia y el sistema de empleo en Corea.

También se podrá disfrutar de 'The witch: part 1. The subversion' (2018), dirigida por Park Hoon-jung, es un impactante thriller rodeado de misterios y con brillantes interpretaciones. Está inspirada en el clásico 'Frankenstein' de Mary Shelley. Su protagonista Kim Da-mi, fue ganadora, entre otros premios, a la mejor actriz Cheval Noir en la 22º edición del Festival Internacional de Cine de Fantasía en 2008.

En esta edición también hay obras dedicadas a lo que la organización ha llamado 'Las dos coreas'. Una de las películas elegidas dentro de esta temática es 'The Spy Gone North' (2018), de Yoon Jong-bin, una historia situada en los 90 sobre un espía surcoreano que se infiltra en Corea del Norte para descubrir la verdad sobre el programa nuclear del país.

HOMENAJE A 100 AÑOS DE HISTORIA

Del mismo modo, se proyectará 'Swing Kids' (2018) de Kang Hyeong-chul, basada en el musical coreano "Rho Ki-soo", inspirado a su vez por una foto realizada a los prisioneros norcoreanos que bailaban en el campo de Geoje durante la Guerra de Corea y que sacó un fotógrafo alemán, Werner Bishop.

La organización de este evento ha decidido celebrar, además, el aniversario de 100 años de cine coreano que se celebra este año. Para ello, se incluye en el cartel 'En la playa sola de noche' (2017), 'Secret Sunchine' (2007) y 'The Surrogate Woman' (1987) como reconocimiento del trabajo de las actrices Kim Min-hee, Jeon Do-yeon y Kang Soo-yeon, galardonadas con premios en grandes festivales internacionales.