Luísa Sobral: "Pensaba que 'Amar pelos dois' no ganaría"

Javier Herrero.

España arropa la música de los hermanos Sobral, responsables de la primera victoria de Portugal en Eurovisión, o así lo siente la mayor de esta joven estirpe de artistas, Luísa, de gira por el país con un disco, "Rosa", que es su primer álbum desde el histórico triunfo en el festival.

"Eso no me ha pesado nada, porque siempre estoy muy segura de lo que hago. Eso no quiere decir me crea la hostia, sino que cuando compongo no me importa lo que diga la gente, más bien que me guste a mí... y a mi padre", afirma esta autora en una charla con Efe, en la que también reconoce su falta de olfato para detectar éxitos: "Pensaba que 'Amar pelos dois' no ganaría... y ganó".

Su relación con la fama, precisa, ha sido muy diferente a la explosión súbita a la que hubo de hacer frente su hermano Salvador. "Yo ya era conocida en Portugal, por lo que no fue tan drástico. Para mí todo fue siempre más tranquilo y la gente que se me acercaba no lo hacía de una manera avasalladora", señala Sobral (Lisboa, 1987), que compuso el ya emblemático tema para su hermano.

"Cuando escribo para mí lo hago desde mi voz, de mi experiencia; cuando lo hago para otro, asumo su identidad y trato de escuchar su voz en mi cabeza, casi como si fuese un actor. Puede ser incluso algo que yo nunca cantaría", reconoce.

"Amar pelos dois" tiene continuidad de alguna manera en su quinto disco de estudio, "Rosa" (Universal Music), a través del corte "Só um beijo", en el que canta a dúo con Salvador, pese a las reservas iniciales a esta colaboración.

"La gente podría pensar que me aprovechaba, porque nunca lo había invitado a otros discos, pero mis padres me recordaron que qué me importaba lo que dijeran otros. La verdad es que la de mi hermano es de mis voces preferidas. Me resulta muy fácil cantar con él porque crecimos haciéndolo. Es como cantar conmigo misma, como si fuésemos gemelos de voz", destaca.

Gran admiradora asimismo de Silvia Pérez Cruz, una de las peculiaridades de "Rosa", con "canciones muy sencillas y auténticas, que pueden ser solo cantadas con la guitarra", es que ha sido producido por uno de los productores fetiche de la catalana, el español Raül Fernández, alias Refree.

"Cuando empecé a pensar en este disco, pensé en él por el trabajo que hace con las cantantes, con la voz y las palabras muy presentes", explica.

Otra de las características sobresalientes del álbum es que, tras cuatro discos previos, solo uno de ellos en portugués (el trabajo infantil "Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa"), Sobral se lanzó de lleno a la composición en su lengua materna.

"Últimamente escribí mucho para otras personas en portugués y, después de un tiempo, ya no me nacía hacer canciones en inglés. Cada vez estaba más enamorada de mi idioma", justifica.

Rosa, además del proceder del título de una de las canciones, "Querida Rosa", es también el nombre de su hija, muy presente en todo el proceso de elaboración, desde el mismo embarazo.

"La voz me cambió, tenía más graves y no llegaba a algunos agudos, por lo que compuse de un modo distinto y esa nueva voz me llevó a otro camino muy interesante", cuenta.

Implicada en los últimos meses en una campaña contra la violencia de género en su país, a la que puso música y letra, Sobral sigue muy de cerca las noticias relacionadas con esta materia incluso en España.

"Ayer mismo pensaba qué más podía hacer. Creo que una solución siempre son las escuelas. Cuando las niñas están creciendo, alguien tiene que decirles qué no es aceptable", subraya la artista, que rechaza aplicar medidas de corte a manifestaciones culturales que supuestamente propagan clichés de comportamiento: "Eso es un tipo de censura y no podemos volver hacia atrás".

Tras pasar por Castellón y por Madrid, mañana actúa en Barcelona dentro del Guitar BCN y el próximo sábado lo hará en Pontevedra, dentro del ciclo Voices. Volverá en verano, para recalar el 12 de julio en Pont a Les Arts Sonores de Martorell (Barcelona) y el 20 de ese mismo mes en La Mar de Músicas de Cartagena (Murcia).

"La gente en España siempre es increíble. Es verdad que no se escucha mucha música portuguesa, pero quizás esto lo pueda cambiar un poco", desea en voz alta.