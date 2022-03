Luis Landero y Juan Tallón, entre recomendaciones de los libreros para marzo

"Obra maestra", de Juan Tallón y "Una historia ridícula", de Luis Landero, son dos de las diez obras que la plataforma Cegal, integrada por centenares de librerías independientes, ha recomendado como lecturas destacadas para este mes de marzo.

"Las Librerías Recomiendan" es una plataforma de recomendación literaria impulsada por la Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) que ofrece la selección de los diez libros más destacados del mes, leídos y votados entre las novedades editoriales recibidas en las últimas semanas, una selección que incluye obras de ficción, no ficción, infantil y juvenil, y cómic.

Las librerías han destacado la extraordinaria calidad de los libros seleccionados en marzo, y de las que destacan las diez siguientes:

"Obra maestra" de Juan Tallón (Anagrama).- Tras el éxito de Rewind, Tallón regresa con una novela sobre el robo real de una inmensa escultura de Richard Serra, una investigación apasionante, enriquecida por el hecho de que no se sabe muy bien dónde acaba la crónica y comienza la fábula.

"Una historia ridícula" de Luis Landero (Tusquets).- La última novela de uno de los escritores españoles favoritos de todo tipo de lectores es una comedia sobre las tribulaciones de Marcial, un señor hipersensible que disfraza de misantropía su monstruosa inseguridad.

"Betty" de Tifanny McDaniel (Hoja de Lata).- Llega a España la exitosa y premiada novela de esta autora norteamericana sobre su familia, de padre cheroqui, una obra poética que cuenta la realidad rural estadounidense.

"El libro de Ana María Matute" (Blackie Books).- Jorge de Cascante realiza en ese libro, como ya hizo con Gloria Fuertes, con Miguel Gila o con Fernando Fernán-Gómez, una verdadera enciclopedia con el alma, la vida y la obra de Ana María Matute y que, según los libreros, revela el particular mundo literario de la escritora catalana, desde sus relatos realistas de la posguerra hasta su fantástico universo imaginario de los libros finales.

"Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua" de Chantal Maillard (Galaxia Gutenberg).- Amplísima antología poética de la poeta belga-malagueña Chantal Maillard (Bruselas, 1951), experta en culturas hindús, sobre las que ha escrito varios ensayos, traductora de Henri Michaux o autora de diarios.

Chirimiri de Fernando Pérez Hernando (Kalandraka).- Álbum ilustrado dirigido a los prelectores y primeros lectores que empieza cuando la lluvia empapa el hogar de una familia de aves. Con sus versiones en gallego (Chuvisca), catalán (Xim-Xim) y euskera (Xirimiri).

Miel de luna de Kenneth Kraegel (Blackie Books).- También para primeros lectores es el álbum Miel de luna, muestra la valentía de una madre, una pequeña y frágil musaraña, dispuesta a llegar hasta la luna para salvar a su hijo.

El último oso de Hannah Gold (Duomo Ediciones).- Novela para jóvenes sobre el cambio climático, protagonizada por April, una adolescente de 14 años, que acompaña a su padre a la Isla del Oso, en el Ártico, donde tiene que desarrollar un proyecto de investigación metereológica. Allí, supuestamente, ya no hay osos pero una noche de verano, April conoce a uno, hambriento, solo y alejado de su hogar.

Hierba de Keum Suk Gendry-Kim (Reservoir Books).- Novela gráfica de no ficción, una historia real sobre las mujeres consuelo asiáticas durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido cómic del año para medios como The New York Times o The Guardian, y finalista entre otros de los Eisner Awards. Un devastador relato sobre las consecuencias de la guerra y el abuso de las mujeres.

"Túneles" de Rutu Modan (Salamandra Graphic).- Esta autora israelí, bajo la apariencia de una novela de aventuras y un dibujo muy expresivo, hace una crítica a la sociedad israelí, a sus tradiciones y al conflicto palestino, pero lo hace con tanto humor e ironía que nadie se puede sentir ofendido, indican las librerías de este cómic.