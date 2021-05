Lucía Fumero: hay mucha gente con ganas de apostar por música no tan conocida

Sergio Jiménez Foronda

La cantante y pianista Lucía Fumero ha afirmado a Efe que en la industria musical española hay mucha gente con ganas de apostar por música no tan conocida, como ha comprobado en su propia experiencia positiva y al tener muchos colegas jóvenes que están sacando discos con discográficas y tocando.

Logroño acoge este jueves la actuación del grupo Lucía Fumero Trío, junto a la cantante Rita Payés, con la que se clausura el Festival Mayo Jazzea de la capital riojana.

Respecto al panorama musical español, Fumero (Barcelona, 1991) ha añadido que ella se dedica, sobre todo, a trabajar de músico, por lo que no observa tanto lo que pasa alrededor, pero considera que cada vez hay más gente con muy buen nivel tocando.

"Lucía Fumero Trio" presenta en la capital riojana su nuevo disco, titulado Universo normal, el primero con todo temas originales, algunos instrumentales y otros cantados, y lo hará acompañado sobre el escenario, por primera vez, por Rita Payés, quien es una gran amiga y músico, ha precisado.

Es un formato un poco jazzístico porque hay improvisación, pero tiene un toque bastante presente de folclore, sobre todo, sudamericano, de lugares como Brasil y Argentina, ha señalado Fumero sobre este álbum, en cuyas composiciones ha puesto toda su energía y cariño.

Ha concretado que ha estudiado varias músicas a lo largo de su vida, por lo que todos esos estilos musicales, al final, forman parte de su imaginario y de su lenguaje y, a la hora de crear, es como si lo pones todo en una batidora.

Todos los temas del disco, ha proseguido, están en el concierto, pero, luego, hay una parte de improvisación y en cada actuación salen cosas diferentes; y, después de estar tanto tiempo sin tocar, volver a los escenarios es todo un placer.

Era un regreso muy necesario para nosotros y creo que para la gente que escucha música también, porque este arte es algo muy necesario e importante para canalizar cosas y para acompañar en muchos momentos", ha subrayado, y "la gente lo está disfrutando un montón, lo agradece mucho y, eso, como músico, te da mucha alegría.

Ha concretado que, cuando estás ahí tocando y sientes que estás haciendo algo muy bonito para los que vienen a verte, entonces, no es solo el disfrute de uno, sino que te das cuenta de que estás haciendo algo por la gente y es muy emocionante.

También ha resaltado "esa conexión que uno tiene cuando se sube a un escenario con el objetivo de dar un concierto, una situación en la que, para esta artista, estás como en otro estado.

A mí me pasa que, cuando subo a un escenario, es como que entro en una movida en la que conecto con la música de una forma diferente, se crea un ritual entre el público y las personas y es una sensación, realmente, muy placentera, ha apuntado.

Sobre sus proyectos futuros, ha indicado que el trío musical con el que actúa este jueves es el tronco de su actividad, pero ha empezado a grabar otras cosas que, estilísticamente, no tienen mucho que ver con este grupo.

Me gustan muchos tipos de música diferentes y nunca he querido dejar de lado alguno. Me encanta el jazz, la música clásica, la electrónica y muchas cosas y tengo entre manos dos proyectos que son muy distintos a lo que hice anteriormente, ha concluido.