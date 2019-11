Los vizcaínos WAS se despiden con un disco recopilatorio de sus 12 años

El grupo vizcaíno de pop electrónico WAS se despide con un disco recopilatorio titulado "Loudness" que da una visión sobre los doce años que han estado publicando música.

El grupo, creado en Getxo en 2002 como "We are standard" y cambió de nombre para utilizar su acrónimo, WAS, triunfó con su pop electrónico y "dance", al que en algunos discos unieron influencias de la música vasca. Llegó a obtener el premio MTV al mejor grupo español.

El recopilatorio "Loudness (12 years of Party & Music)" incluye una inédita versión en español de "All my Friends", autorizada por LCD Soundsystem, con el título de "Todos mis amigos". En total, incluye 16 temas.

Se trata de la última actividad del grupo, que decidió no hacer conciertos de despedida.

"Queremos deciros adiós con una versión que significa mucho para nosotros. Nos quedaremos con el recuerdo del mejor concierto de WAS, que fue aquel en el que tú estuviste. Millones de gracias a todos", dijo el grupo en su comunicado de adiós. EFE