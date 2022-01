Los técnicos del Inaem se manifiestan frente al Ministerio de Cultura

Tras varios meses convocando huelgas y manifestaciones, la Plataforma de Técnicos y Técnicas temporales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) se congrega frente al Ministerio de Cultura y Deporte, donde se exhiben cientos de contratos temporales en señal de protesta.

Cada hilo son los contratos que una sola persona ha tenido en los últimos años con el Inaem. Estamos hablando de tiras que van de doce contratos hasta cincuenta, dice a Efe durante la manifestación Rocío Gil, maquinista escénica sobre la iniciativa, en la que más de quinientos técnicos de teatros nacionales siguen pidiendo una solución.

El pasado 31 la convocatoria de acceso a las plazas de la Oferta de Empleo Público (OEP) se publicaba bajo unos nuevos requisitos de acceso, unas titulaciones de FP de Grado Superior impuestas bajo nuevos encuadramientos del IV Convenio Único, y que dejan fuera a más del 60 por ciento de técnicos además de no corresponderse con los puestos de trabajo.

La primera huelga fue en septiembre, y ahora en diciembre hemos hecho nueve días seguidos, pero seguimos igual, explica Gil sobre la situación de los técnicos, cuya única respuesta ha sido el anuncio de un acuerdo de procesos de estabilización que, según matiza, llegó a sus oídos a través de la prensa y se trata de un proceso insuficiente. Hemos solicitado una reunión en varias ocasiones y no hemos recibido respuesta.

Este proceso, según explica, entra dentro de la nueva ley del interino, no es algo específico para nosotros porque son plazas de interinos larga duración, tres años ininterrumpidos, una característica poco habitual en el Inaem, cuyos contratos de máxima duración únicamente son de seis meses y que además, puntualiza, no son habituales.

Que el Ministerio de Cultura lance una noticia sobre que crea 150 puestos de trabajo no sirve de nada si no lo aprueba la Función Pública, porque seguimos en la calle, dice Juanjo Larriba, técnico de sastrería que acumula el mayor número de contratos temporales, un total de cincuenta tras más de veinte años trabajando para el Inaem.

Llevo más de veinte años trabajando en teatro y siendo profesor en escuelas privadas de grado superior, mi titulación ahora no vale porque se han inventado que no, pero siempre ha valido, agrega el sastre mientras muestra algunos de sus contratos, exhibidos en los cordones de hilo. He venido corriendo desde la escuela de La Palma, donde ahora estudio el grado mientras trabajo. Con 51 años es muy duro.

Con una estimación de 500 personas afectadas, la plataforma tiene programadas cuatro huelgas más durante este mes de enero y febrero, que seguirán la estela de los paros realizados los pasados 21 y 22 de diciembre, que tuvieron lugar coincidiendo con el tradicional Concierto de Navidad celebrado en el Teatro de la Zarzuela.

Tras trasladar en diciembre de forma directa sus reivindicaciones a la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados y encontrar el apoyo de Unidas Podemos, la plataforma tiene previsto continuar con sus manifestaciones y huelgas hasta recibir una solución efectiva.