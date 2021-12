Los técnicos buscan apoyo a sus reivindicaciones en el Congreso

La Plataforma de Técnicos y Técnicas temporales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) buscan apoyo en el Congreso de los Diputados y el próximo miércoles registrarán sus peticiones en la Comisión de Hacienda y Función Pública de la Cámara Baja, donde ha encontrado el respaldo de Unidas Podemos.

Desde que se publicó el pasado 31 de julio la convocatoria para el acceso a las plazas de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2018, los técnicos temporales de los Teatros Nacionales reclaman a los Ministerios de Cultura, Hacienda y Función Pública una solución a su problema actual.

Más del 60 por ciento no podrá presentarse al concurso-oposición al no tener los nuevos requisitos de acceso: unas titulaciones de FP de Grado Superior que vienen impuestas por los nuevos encuadramientos del IV Convenio Único, titulaciones que no se corresponden con las funciones de los puestos de trabajo.

Pese a los meses de reuniones, manifestaciones y huelgas, la solución no ha llegado y así recientemente el propio INAEM presentó una propuesta de moratoria para este personal, pero, según indican, los técnicos en una nota, Función Pública está bloqueando la negociación y demorando la resolución del conflicto, ya que "se niega una y otra vez a tratarlo en la Comisión Paritaria".

Por esa razón, la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas por la OEP 2018 ha decidido trasladar sus reivindicaciones directamente a la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, donde ha encontrado el apoyo de Unidas Podemos.

Este miércoles 22 de diciembre a las 11.00 horas acudirán al Congreso para registrar una petición a dicha Comisión, acompañados por miembros del grupo parlamentario.

La Plataforma recuerda que continuarán con los paros programados mientras no se encuentre una solución al conflicto. Los próximos tendrán lugar los días 21 y 22 de diciembre, en horario de 19:45 a 20:45 y el 30 de diciembre de 19:30 a 21:30, coincidiendo con el tradicional Concierto de Navidad en el Teatro de la Zarzuela.