Los Teatros del Canal reabrirán al público el 17 de junio con el festival Madrid en Danza

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid reabrirán al público el 17 de junio tras el cierre derivado de la pandemia del coronavirus y lo harán con el festival Madrid en Danza, que este año celebra su XXXV edición bajo la coreógrafa Aída Gómez.

Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, será el primer teatro al que vuelva el público en la región y "uno de los primeros de España". En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha recordado que este espacio mantuvo abierto el telón "hasta el último momento" y que durante el confinamiento han mantenido "actividad virtual" a través de 'La Cuarta Sala'.

"Como teatro público nos debemos a todos los ciudadanos que lo sostienen, y pedimos ahora a los madrileños su colaboración, su paciencia y su cariño para afrontar esta nueva etapa. Entramos en terreno que no conocemos y lo importante es que se levante el telón con todas las garantías", ha añadido la consejera.

En esta clave también se ha expresado la directora de los Teatros del Canal, Blanca Li, quien ha señalado que los espacios públicos tienen una "responsabilidad con los artistas y creadores" que son "el eslabón más frágil del sector".

UN "LABORATORIO POST COVID"

De este modo, la reapertura del centro tendrá lugar bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, a través de un protocolo creado al efecto y que garantiza la seguridad, tanto del público como de sus trabajadores. Una estrategia para cuya puesta en marcha Li ha estado en contacto con otros teatros europeos para seguir con atención las propuestas que se han hecho en esta materia.

Entre otras medidas, será obligatorio el uso de mascarillas en el interior del recinto, el aforo será reducido y las entradas tendrán formato online. "Los Teatros del Canal actuarán como laboratorio en esta era de las artes escénicas post covid. Todo lo que aprendamos lo compartiremos, por supuesto, con todos los teatros públicos y privados que nos lo demanden", ha afirmado Rivera de la Cruz.

Por último, han puesto en valor la puesta en marcha de 'La cuarta sala del Canal' como espacio cultural durante la cuarentena y por el que han pasado figuras como Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España, con 'Pisando flores', que tuvo una "gran acogida" y recibió "aplausos virtuales" de seguidores procedentes de Chile o Países Bajos.

También Isabel Coixet ha colaborado con su vídeo 'Llevando medicinas a mi madre', en el que la directora de cine recorría las calles recitando el poema de Lou Reed 'We are the people'; la cantante Edith Salazar interpretó al piano su obra 'Besaré tu piel'; y una propuesta diferente llegó de la mano de la intérprete de danza contemporánea María del Mar Suarez, La Chachi, que aportó una escena "muy doméstica" con su 'Yo me quedo en bata, Mariquilla. Diálogo cuarenteno con una bata'.