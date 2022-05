Los Teatros del Canal apuestan por un "espacio vivo" para los espectadores

La directora creativa de los Teatros del Canal, Blanca Li, ha presentado este martes la programación para la temporada 2022/2023, que va de septiembre a junio y que ha definido como ambiciosa, ecléctica y "con vocación de llegar a todos los gustos y públicos".

Una propuesta artística que sigue haciendo una "apuesta por los creadores emergentes", sin olvidar a los ya consolidados y a creadores internacionales, que atiende a todos los públicos. Somos omnívoros de la escena", ha resaltado Blanca Li en rueda de prensa.

Más de 90 espectáculos de 16 países que incluyen teatro de texto, ópera, teatro musical, teatro documental, danza, performance, recitales poéticos y música en todas sus variedades con los que pretende conseguir "un espacio vivo para la ciudadanía".

Los Teatros del Canal acogerán 59 estrenos, de ellos 23 serán absolutos. Además, la vocación internacional del proyecto incluye con treinta espectáculos procedentes de 15 países: Italia, Uruguay, Polonia, Francia, Argentina, Croacia, Alemania, Brasil, o Sudáfrica, entre ellos.

Uno de los maestros de la comedia en España, Paco Mir, abre la temporada teatral dando vida al gran clásico de Lope de Vega "El perro del hortelano".

Bajo la premisa "Safo no es la musa, es el genio", Marta Pazos, Christina Rosenvinge y María Folguera se reúnen por primera vez para recorrer el universo de la poeta de Lesbos.

Marianella Morena trasladará al espectador a la explotación sexual de adolescentes en Uruguay con "Muñecas de piel" y Colectivo Fango dará a conocer su trilogía sobre la búsqueda de la identidad a través del tiempo: F.O.M.O. (Fear of Missing Out), Tribu y La espera.

A partir de enero podrá verse el nuevo trabajo de Carolina Román, "Amaeru", un homenaje a sus raíces argentinas y una ventana abierta al universo de los vínculos afectivos. También la adaptación de la argentina Erica Rivas, "Mátate, amor", de Ariana Harwicz, tiene un hueco en el escena.

Andrés Lima, Santiago Loza y Eduard Fernández, unen energías en "Todas las canciones de amor", mientras que Carme Portaceli trae a escena al personaje de Emma Bovary en "Bovary", en una versión contemporánea del clásico de Gustave Flaubert.

Por su parte, Antonio C. Guijosa trasladará a los personajes de Cyrano de Bergerac al presente en "Las cartas de Cristian".

En el último trimestre, el colectivo José y sus hermanas regresa a los escenarios madrileños con "Concurso de malos talentos" (provisional). Y con la dirección de Juan Carlos Rubio se estrenará "La tía Julia y el escribidor", la novela autobiográfica del Nobel Mario Vargas Llosa.

De la escena internacional llega "Orlando", de Virginia Woolf, de la directora británica Katie Mitchell y la Schaubuhne y desde el Teatro Powszechny de Varsovia, Krystian Lupa, muestra su última creación que parte de la letra de "Imagine" de John Lennon, que se pregunta sobre la vivacidad de las utopías en el mundo actual.

Teatros del Canal coproducirá dos espectáculos con el Teatro Real: "Orphée" y "Didos y Eneas"; también uno con el Festival Grec de Barcelona "Concurso de malos talentos" y dos espectáculos internacionales "LasMalasHierbas" de Rocío Berenguer y "La vida es una fiesta".

Como siempre la danza está muy presente y se abrirá con Canal Baila, una programación en la que estará presente el Ballet Nacional de España con un programa variado de Antonio Ruz, Jesús Carmona, Rubén Olmo y Antonio Canales.

María Rovira subirá al escenario "Odissea" e Iratxe Ansa presenta "CreAcción", junto a su compañía Metamorphosis Dance, que dirige junto al también coreógrafo y bailarín Igor Bacovich.

Sobre la guerra indaga Antonio Ruz en su nuevo espectáculo, "Pharsalia" mientras que la israelí Sharon Fridman subirá al escenario "Exprímeme_Life in process".

Mientras que la Compañía Nacional de Danza presentará dos estrenos absolutos: "Passengers within", de Joaquín De Luz, y "Where you are, I feel", del italiano Valentino Zucchetti.

Blanca Li y Théâtre de Suresnes presentarán un "Cascanueces" reinterpretado en clave hip hop, mestizaje. A la programación de danza se sumarán los espectáculos de Juan Carlos Lérida, Eva Yerbabuena y Juan Kruz o Luz Arcas.

La música es el tercer vértice de la programación sustentada con teatro musical y conciertos de soul, jazz, música barroca, de cámara, electrónica (que tendrá un ciclo propio) o pop.

Canal conmemorará con Xenakis-100 años el centenario del nacimiento del compositor, arquitecto e ingeniero griego Iannis Xenakis, una de las figuras fundamentales de la música contemporánea.

El teatro musical llega con distintos musicales como "Hacer amor" de Las Hermanas Gestring, el dúo sevillano formado por Laura Morales y Greta García o "Azul" de Daniele Finzi Pasca.

La consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz ha resaltado que le "ilusiona mucho" esta temporada y confía en que el público la respalde y ha agradecido a Li haber hecho de los Teatros del Canal un "referente de la escena madrileña e internacional".

A la programación se suma los ciclos: Suma Flamenca, Suma Joven, el Festival de Otoño, el FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro).

Además de Teatralia, Madrid en Danza, Canal Connect, Canal Street, COMA 22, el Festival de Ensembles, el FIVER (Festival Internacional de Cine, Danza, y Nuevos Medios) y Cuerpo Romo (Festival de Danza Contemporánea en Espacios No Convencionales).