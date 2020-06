Los teatros comenzarán a reabrir sus puertas entre julio y agosto

Varios de los cerca de 1200 teatros que hay en España reabrirán sus puertas entre los meses de julio y agosto, con los aforos que marquen las propias comunidades autónomas y bajo rigurosas medidas sanitarias, informó hoy a EFE el presidente de la Federación de Empresas de Teatro y Danza, Jesús Cimarro.

En Madrid, según los datos de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda), ya han anunciado su reapertura varias de las 60 salas que existen y también han adelantado su intención de hacerlo algunas de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y A Coruña.

Los que no abren, ha explicado, no lo hacen porque los ensayos empezarán el 1 de julio y "no da tiempo" a terminarlos y estrenar antes de septiembre.

Los que sí lo hacen, según Cimarro, son teatros que reponen obras que ya han tenido en cartel y que por lo tanto no necesitan de los 45 ó 60 días de media que emplean las nuevas funciones.

Todos están pendientes de saber cómo cada comunidad adaptará a sus circunstancias el último decreto anunciado por el Gobierno sobre las distancias entre espectadores: un metro y medio y, en caso de no ser posible, uso obligatorio de mascarillas.

"De facto, si en todas se aplica así el decreto supone reabrir con el cien por cien de aforo. La mascarilla es el método más seguro", ha subrayado Cimarro, que ha insistido en que es "inviable" iniciar la actividad con limitación de espectadores.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) ha publicado una guía, no vinculante y con la que se pretende dar respuesta a la demanda del sector, que recoge las medidas de distanciamiento social, higiénico-sanitarias o de formación e información que hay que observar.

"Esa es la base, pero lo más importante en cuanto a protocolos es que cada departamento de riesgos laborales trabaje las normas correspondientes, porque no es lo mismo una sala pequeña que el Teatro Real, ni es lo mismo un monólogo que una función con diez artistas", ha detallado Cimarro.

Las salas están pendientes de que se apruebe también el decreto que establecería la extinción de los ERTE para los trabajadores el próximo 30 de septiembre, una de las demandas principales de la federación.