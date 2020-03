Los rodajes también se ven ralentizados por el "efecto dominó" del COVID-19

El "efecto dominó" de las precauciones para evitar que se expanda el coronoavirus se ha hecho evidente también en los rodajes de cine y audiovisuales en territorio español, que según ha indicado a Efe el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, están siendo aplazados o, como mínimo, ralentizados.

"No hay un alarmismo superlativo entre nosotros pero está claro que los procesos para hacer realidad una película son muy lentos y los que aún no tienen todos los cabos atados, se han paralizado o si no, ralentizado", ha dicho Rosado en una conversación con Efe.

A raíz del aplazamiento temporal del Festival de Málaga, el presidente de la Film Commission ha considerado que el momento crítico para el sector cinematográfico será "la cancelación o no del Festival de Cannes".

"Esto es dentro de mes y medio y ya entendemos que los responsables estarán evaluando a ver qué hacen y cuánto pueden esperar. Por nuestra parte -ha señalado- estamos realizando consultas, el panorama puede cambiar en días".

Algunos festivales previos a este, incluido el de Málaga, ya han sido aplazados, "y no nos queda más que esperar. Esto tiene toda la pinta de que, si no se produce ya un pico que empiece a descender, también en Cannes tendrán que tomar decisiones drásticas, lamentablemente", ha considerado.

Rosado asume que cumplir con las normas "es una obviedad, pero es que son cosas muy claras, y no se puede hacer otra cosa; no es, además, un fenómeno nuestro, es global".

"Todo tiene un efecto en cadena; el recorrido comercial de las películas que se presentan a competición en Málaga depende de lo que pase en el festival, y esto va a obligar a cambiar muchas cosas", advierte.

Algunas de las primeras consecuencias es que ya hay películas que están retrasando los estrenos, como "Operación Camarón" o "El inconveniente".

"Aunque esperamos que Juan Antonio Vigar (director del festival de Málaga) anuncie pronto una fecha esto afecta sin duda al plan de negocio de las películas, porque no es lo mismo la estrategia comercial si una obra gana en Málaga que si no".

"En fin, que todo tiene sus efectos pero es indudable que la emergencia está por encima de cualquier otro tipo de consideraciones", se resigna el máximo responsable de la Film Commission, quien sin embargo considera que "hay margen, queda mucho año".

"Vamos a ver cómo salimos del grado de perplejidad en el que estamos, porque no sabemos que hacer. Es verdad que se están aplazando muchos proyectos; pero también es cierto que en ésta época del año estamos en un momento de muchos desarrollos", considera Rosado.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las producciones y que no se pueden obviar en estas circunstancias son las compañías aseguradoras, que cuando se encuentran con situaciones de riesgo multiplican sus pólizas.

"En la propia Film Commission tenemos proyectos grandes con los que no sabemos que hacer, aún no hemos llegado al punto de no retorno, pero avanzamos lo que podemos sabiendo que igual tenemos que aplazar", afirma Rosado.