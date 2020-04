"Los profesores de St. Denis": sobrevivir a la periferia de París

Magdalena Tsanis

La pareja de directores formada por Fabien Marsaud -conocido como Grand Corps Malade- y Mehdi Idir sabían muy bien de qué hablaban cuando empezaron a escribir "Los profesores de Saint-Denis", una comedia dramática que explora las luces y sombras de la educación en la periferia de París.

Ellos mismos crecieron en Seine-Saint Denis, ese conflictivo y efervescente barrio de lo que los franceses llaman "la banlieue" (las afueras), que saltó a los titulares internacionales en 2005 debido a una oleada de violencia y disturbios, lo que permitió al resto del mundo asomarse a lo que había detrás: paro, fracaso escolar, pobreza, pero también mucha creatividad y solidaridad.

"Es difícil generalizar, porque no hay una sola banlieue, hay muchas, y se han vivido momentos más y menos duros, pero de manera general yo diría que la situación no ha mejorado mucho en estos años aunque los medios no lo reflejen tanto", dice a Efe Marsaud.

"Hay muchas cosas positivas en la periferia de París, como el asociacionismo y la solidaridad, pero el gran problema es la pobreza, que es del que derivan todos los demás y eso no ha mejorado, hay mucha miseria", precisa en entrevista por videoconferencia desde París.

Además de cineasta, Marsaud es poeta urbano y compositor; ya había alcanzado éxito en ese terreno cuando en 1997 sufrió un grave accidente por el que casi pierde la movilidad y que le mantuvo hospitalizado durante un año -de ahí su seudónimo-.

En 2012 publicó su primer libro en prosa, "Pacientes", en el que contaba con un gran sentido del humor e ironía cómo fueron esos doce meses. Y cinco años después se alió con Mehdi Idir, que realizaba habitualmente sus videoclips, para llevar ese libro al cine.

Fue un éxito en Francia, al igual que lo ha sido este segundo largometraje conjunto (más de 1,8 millones de espectadores en Francia) que en España y debido al cierre de salas por el coronavirus se estrenará este viernes directamente en plataformas como Salavirtualdecine.com, Movistar+, Vodafone o Rakuten.tv.

El hilo conductor de la película es Samia (Zita Hanrot), una joven maestra que llega a una escuela de los suburbios parisinos para asumir la jefatura de estudios. En su día a día descubre los problemas de disciplina y las dificultades económicas de sus alumnos, pero también su asombrosa vitalidad y sentido del humor.

"No quiero alimentar el cliché de que de esos barrios solo salen deportistas, raperos y humoristas, también hay profesores y abogados, como en todas partes, pero es verdad que hay mucha creatividad y vivacidad de espíritu, porque para sobrevivir estás obligado a pensar rápido, por eso las batallas orales son nuestra especialidad", señala Marsaud.

Una de las principales reflexiones que plantea el filme es hasta qué punto influyen el entorno o la actitud individual a la hora de salir adelante o de caer en el fracaso escolar.

"Puede que los alumnos sean un poco indisciplinados pero son vivos, inteligentes y conmovedores, los profesores tienen buena voluntad y vocación, y los padres, pese a sus limitaciones, se preocupan y se ocupan de sus hijos, eso es lo que hemos querido reflejar", explica.

"Pero el sistema escolar es violento y complicado para cualquiera y en esos barrios aún más, incluso con la mejor de las voluntades, a veces las cosas no funcionan".

Con todo, Marsaud dice sentirse "orgulloso" de donde viene. "Saint Denis es mi ciudad, me ha alimentado, me ha construido e inspirado", dice, "tengo muy buenos recuerdos de los años de colegio aunque las cosas no fueran fáciles, hablaba mucho de eso con Mehdi y de ahí nace esta película, de las ganas de contarlo".