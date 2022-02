Los paisajes emocionales de Ragnar Kjartansson invaden el Thyssen

Música, cine y pintura: Ragnar Kjartansson, uno de los creadores más célebres de la escena contemporánea, desembarca en el Museo Thyssen con Paisajes emocionales; una exposición integrada por cuatro video instalaciones y una serie de acuarelas en las que explora la conexión entre emoción, música y naturaleza.

Kjartansson ha expuesto en museos como el Moma de Nueva York, el Barbican de Londres o el Palais de Tokyo de París y ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria, además de ser uno de los creadores más influyentes de los últimos años.

Llega a Madrid con una propuesta integrada por cuatro videoinstalaciones. Una de ellas es The Visitors (2012), una impactante propuesta que se puede ver en nueve pantallas y también una de las más célebres de su carrera, que fue seleccionada como una de las piezas más importantes del siglo XXI, según The Guardian.

En ella se puede ver al artista tocando la guitarra en una de las estancias de una antigua y decadente mansión cerca del Río Hudson.

En otras ocho pantallas, músicos y amigos de Kjartansson -muchos de ellos grandes músicos de la escena de música islandesa- aparecen tocando en otras estancias, en una especie de evocador concierto sincronizado.

La grabación simultánea de nueve canales, tiene una duración de una hora, pero el público suele quedarse atrapado, hasta el final, ha reconocido hoy el director del museo, Guillermo Solana.

Uno tiene la impresión de que una tropa de okupas ha tomado una mansión en decadencia. Hay un milagro de sincronicidad, que lo convierte en algo maravilloso, ha añadido Solana.

La descripción viene a resumir muchas de las obras del artista islandés, que consigue atrapar la atención del espectador con una combinación de música, cierto componente teatral y una alta dosis de poesía.

La exposición recorre la fascinación de Kjartansson por el imaginario de Norte América, sus paisajes y su música. Junto a The Visitors, se pueden ver The End (2009), The Man (2010) y God (2007).

En The End", el artista aparece tocando en mitad de un paisaje nevado en las Montañas Rocosas de Canadá, cuestionando la idea romántica del artista y su conexión con el paisaje. En The Man, el célebre músico de blues de Mississippi Pinetop Perkins toca al piano en medio de una vasta pradera.

Estoy muy emocionado. Francesca (Thyssen) y yo llevamos siendo amigas y camaradas 15 años, durante este tiempo hemos tenido conversaciones sobre el arte y ha sido un camino increíble, gracias por el apoyo y la fe en este proceso, ha dicho Ragnar Kjartansson (1976, Reikiavik).

La muestra sirve como broche de celebración de los veinte años de la fundación TBA21, de Francesca Thyssen, hija del barón, y que cuenta con un acuerdo de colaboración con el museo madrileño para exposiciones de arte contemporáneo.