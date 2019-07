Los organizadores del Sónar se sienten "muy solos" en su mayor crisis en 26 años

Señalan una caída en la venta de entradas que tendrán que remontar

Los organizadores del Festival Sónar de Barcelona han asegurado este martes haberse sentido muy solos en la crisis desatada por la huelga de los montadores de Fira de Barcelona, y han apuntado: "Ha sido la crisis más grande de este festival durante 26 años".

En rueda de prensa este martes, los codirectores y cofundadores del certamen, Ricard Robles, Sergio Caballero y Enric Palau, y el director ejecutivo de Advanced Music, Ventura Barba, han proclamado: "Estamos vivos. Hay festival", aunque han señalado que la estrategia de los 'riggers' ha sido legítima tanto como la celebración del festival.

No obstante, han dicho que tras esta situación es obligada una reflexión sobre si esto era necesario y el porqué, y "dónde estaban las personas responsables que debían desactivar una crisis de esta envergadura".

"USADOS Y SIN RESPUESTA"

"No sabemos por qué se nos ha usado de esta manera. No hemos tenido respuesta", ha asegurado Robles, que ha asegurado sentirse inmerso en una estrategia desconocida por la organización, y ha lamentado que la haya tenido que resolver un juez 'in extremis'.

Sobre quién les ha dejado solos, Robles ha dicho que no saben "quién ha decidido que era necesaria esta crisis, y qué intereses había en llegar a esta situación 'in extremis".

Preguntados por si tienen la sensación de que la administración se ha puesto de perfil en este conflicto a diferencia de lo sucedido en ferias como el Mobile World Congress, Robles ha dicho: "No son sensaciones. Son evidencias", y ha dicho que cuando ha habido otras reclamaciones de colectivos laborales ha aparecido todo el mundo con un posicionamiento.

Aunque ha detallado que personas con cargos relevantes han estado detrás de ellos, ha expresado que le sorprende el silencio de la alcaldesa, Ada Colau: "Hemos estado solos", y Caballero ha dicho plantearse si los poderes de la ciudad se dan cuenta de lo que el Sónar hace por la capital catalana.

REVERTIR LA CAÍDA

Sobre la venta de entradas, Robles ha dicho que normalmente en las últimas semanas el Sónar registra "un grueso de venta de entradas, sobre todo a nivel local, que se ha visto afectado", y aunque no ha querido concretar qué porcentaje suele venderse en las últimas jornadas, ha dicho que el balance se verá el sábado a la espera de poder revertir esta pérdida en las últimas horas.

Caballero ha avanzado que la pérdida "son cifras importantes", y no es que se hayan dejado de vender solamente 200 tíquets, aunque ha instado a apretar el acelerador tras detectar ganas de Sónar entre el público.

GESTORES Y ADMINISTRACIONES: "QUE NO VUELVA A PASAR"

El cofundador Enric Palau ha destacado que este espacio tiene unos gestores y unas instituciones implicadas que deberían "poder garantizar en el futuro que no vuelva a pasar".

Sin embargo, ha añadido que el festival se está montando y que todo discurre con normalidad, con todo a punto para arrancar este miércoles el Sónar+D y el jueves el Festival Sónar con más de 140 conciertos programados y a la espera de unos 100.000 asistentes.

Caballero ha dicho que "más que un bache ha sido un marrón muy grande" de diez días en los que han sufrido mucho, y ha apuntado que la organización del Sónar debía estar centrada en vender entradas y no en este berenjenal que no les tocaba y donde han estado muy solos.

MEJOR EN SUS FECHAS

Barba ha remarcado que el festival debería haberse celebrado en sus fechas habituales en sus 25 años de historia --la semana antes de Sant Joan y no a finales de julio desplazado por otro salón--, y aunque Robles ha precisado que este cambio se sabe hace tres años, llevan tiempo pidiendo que "esto no vuelva a suceder".

Robles ha reivindicado también la necesidad de una regularidad y especialmente dentro del ecosistema de festivales, algo que se ha "ido a hacer puñetas" con este cambio y que no plantea una situación en la que no vuelva a pasar.