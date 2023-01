Los neandertales ocuparon un yacimiento de Calafell durante 100.000 años

Una nueva campaña de excavaciones en la Balma de la Griera de Calafell (Tarragona) ha demostrado que, además de las ocupaciones neandertales previamente documentadas allí; datadas entre 70.000 y 80.000 años de antigüedad, el yacimiento fue ocupado durante más de 100.000 años.

Según ha informado este viernes el IPHES (Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social), la campaña de finales de 2022 se presentó con un doble objetivo.

Por un lado, conocer más a fondo la larga secuencia de ocupaciones humanas documentadas en la Balma de la Griera, con especial énfasis en el sondeo estratigráfico, y, por otra, profundizar en el nivel 'IIIa', donde ya se han documentado ocupaciones.

La campaña se desarrolló entre el 23 de noviembre y el 15 de diciembre bajo la dirección de Juan Ignacio Morales, investigador postdoctoral María de Maeztu en la IPHES-CERCA y colaborador del SERP (Seminario de Estudios y Búsquedas Prehistóricas) de la Universidad de Barcelona.

La secuencia arqueológica de Calafell muestra uno de los registros de ocupación humana más amplios del nordeste peninsular, con niveles del Paleolítico superior (13.000 años y 35.000 años), como también del Paleolítico medio (60.000 años y 150.000 años).

La continuación del sondeo durante las excavaciones de 2022 ha permitido constatar la existencia de dos nuevos niveles arqueológicos de una antigüedad aún superior y con presencia de herramientas líticas, abundantes restos de fauna y evidencias de un uso intensivo del fuego.

Así mismo, la excavación del nivel 'IIIa' está permitiendo conocer las dinámicas tecnológicas y económicas de los grupos neandertales durante el final del Estadio Isotópico 5 y los inicios del 4, un momento en que las condiciones climáticas cálidas dieron paso al último ciclo glacial.

Como informa el IPHES, esto significó una gran reconfiguración del paisaje, una disminución del nivel del mar y un cambio en los recursos disponibles, por lo que comprender las estrategias de adaptación de los neandertales, ante un cambio climático y ecológico, es uno de los principales objetivos de la investigación.

Durante la excavación, según datos del IPHES, se han recuperado más de 1.500 restos que evidencian el sistema de caza de los humanos que habitaban la Griera, desde grandes herbívoros, como caballos, ciervos y rinocerontes, hasta presas pequeñas como tortugas y conejos.

FINANCIACIÓN Y COLABORACIÓN

La intervención de 2022 ha contado también con la participación de investigadores y estudiantes del 'IPHES-CERCA', Universidad de Barcelona, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Alicante, así como del Instituto de Arqueología de la 'Hebrew University of Jerusalem', la 'University of Adelaide' y del 'Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour' (ICArEHB).

La iniciativa arqueológica se enmarca en el proyecto cuatrienal 'Transiciones culturales durante el Pleistoceno y el Holoceno en el litoralprelitoral de Cataluña', vinculado a la Universidad de Barcelona y aprobado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Además, las excavaciones cuentan con el apoyo y financiación del Ayuntamiento de Calafell.