Los músicos crean su propia entidad de gestión de derechos de autor

Alrededor de 100 autores y editores de música, entre los que están "grandes y pequeños nombres", formarán parte de una nueva entidad de gestión de derechos de autor que cuenta ya con estatutos, y que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2020.

Así lo ha anunciado a Efe Manuel Recio "Patacho", portavoz de la asociación Coalición Autoral (CoA), una de las familias que forman el Pequeño Colegio de la SGAE y de donde se han dado de baja figuras de primer nivel como José Luis Perales, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

"Arrancaría el 1 de enero, esa es la intención si nada se tuerce (...) será una entidad de gestión de derechos de obras musicales, de todos los autores y editores de música", ha explicado Patacho acerca de esta nueva entidad cuyo nombre no ha sido desvelado y que está a la espera de las autorizaciones "pertinentes" del Ministerio de Cultura y de Interior.

Y esa es la fecha porque es cuando se harán efectivas todas las salidas de la SGAE presentadas hasta el pasado 30 de septiembre.

Aunque inicialmente arrancaría con 100 socios, "hay posibilidades de que se dispare a los 300", ha comentado Patacho quien calcula que con la salida de socios que está sufriendo la SGAE calcula que se irá el 80% del repertorio que gestionan.

"Esto para la SGAE es una entrada en la UCI si no está muerta ya. Pero no es la muerte, es el suicidio, porque nosotros no estamos matando a nadie, hemos intentado salvar a un enfermo y no hemos podido, así que preferimos salvarnos", ha explicado.

Con la creación de esta nueva entidad se contaría en España con una entidad de gestión que solo gestionaría derechos de autor de músicos y editores, lo que hasta ahora no existía.

Esto no ocurre con los socios que pertenecen al colegio de Obras Audiovisuales y que han solicitado su baja de la SGAE para incorporarse a Dama, la entidad de gestión especializada en contenidos audiovisuales.