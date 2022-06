Los lectores recuperan la voz de Almudena Grandes, símbolo de la Feria

Carmen Naranjo

Almudena Grandes consideraba que el mejor premio que podía tener un escritor son sus lectores y por eso muchos de ellos se han reunido este sábado en el parque del Retiro para recordar a esta autora que representaba el espíritu de la Feria del Libro de Madrid, un homenaje que ha reunido a familiares y amigos.

El sofocante calor que se vive hoy en Madrid, en la penúltima jornada de la feria, no ha impedido que desde las once y media de la mañana decenas de lectores esperaran en fila, con una novela de Almudena Grandes en la mano, su turno para leer alguno de sus textos preferidos de la autora que falleció el 27 de noviembre de 2021 a consecuencia de un cáncer.

Fotos de Almudena Grandes en diferentes ediciones de la feria han presidido el lugar donde, durante toda la jornada, se desarrolla este homenaje a la escritora madrileña, una lectura que ha iniciado su viudo, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y en el que se ha oído también la voz de la escritora.

García Montero ha recordado que la cita de la feria era para Almudena Grandes muy importante y que volvió a ella una y otra vez con la alegría de encontrarse con sus lectores. Hasta que en la pasada edición de 2021 les anunció que no podría acudir por encontrarse enferma de cáncer.

"Decía que el mejor premio que puede tener un escritor son sus lectores", ha indicado García Montero, que ha explicado que más allá de premios, fama y ventas de libros, lo que le importaba era la "complicidad" con sus lectores y formar parte "de su educación sentimental", un diálogo que era su forma de entender la literatura.

García Montero ha elegido para el acto la lectura del artículo "La cultura", mientras que su hija Elisa ha leído "El espíritu de la hierbabuena", incluido en el libro "Los besos en el pan".

Su editor de Tusquets, Juan Cerezo, que ha leído un fragmento de la novela "El lector de Julio Verne", ha recordado cómo Almudena Grandes presumía de tener "los mejores lectores del mundo" y cómo dedicó a ellos jornadas maratonianas con colas interminables en la feria del Retiro: "Eran colas de cariño".

Por eso, Cerezo ha considerado que el homenaje que se celebra este sábado es el mejor que se podía realizar a esta autora que tanto amó la feria: dar voz a sus lectores para que se reencuentren con ella a través de sus textos."Almudena sabía llegar como pocos autores al corazón de mucha gente", ha señalado.

Eva Orúe, directora de la Feria del Libro, ha asegurado que Almudena Grandes era "el espíritu" de esta cita literaria: "Ser la feria no es venir a firmar, es saber que como autor te pones al servicio de los eslabones más frágiles de la cadena del libro".

Por eso era "evidente", ha dicho Orúe, que la Feria del Libro de Madrid le debía un homenaje a su escritora, cuya voz ha podido escucharse en esta jornada, con algunas dificultades de sonido, al recuperar la grabación de la intervención que tuvo en el tradicional espacio "El Micro de la Feria", el 31 de mayo de 2015.

"Yo he aprendido muchas más cosas en los libros que en la vida, y he sido feliz, desgraciada, y me he reído, y he llorado, y me he asustado, y me he emocionado, y me he enamorado, y me he desenamorado muchas veces más, porque los libros viven, laten, palpitan con su propio corazón", dijo en esa ocasión la escritora madrileña.

Se han leído fragmentos de los libros de Grandes en alemán, francés, rumano y finlandés. Una de las lectoras que ha hecho cola desde primeras horas para participar en esta lectura colectiva ha sido Silvia Martín, que ha destacado a Efe cómo ha querido celebrar el "legado maravilloso" que Grandes dejó.

También ha acudido al acto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, que ha destacado que el Ayuntamiento está en deuda con Almudena Grandes y que puede hacer mucho más para poner en valor a la escritora, cuya familia recibirá el lunes el nombramiento de Hija Predilecta de Madrid, en un acto que se celebrará en el Teatro Español.

En el Retiro se ha presentado además el sello que Correos ha dedicado a Almudena Grandes en su memoria y que ha sido entregado a las primeras 75 primeras personas que han participado.