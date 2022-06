Los jóvenes, el público pendiente de las agencias y medios de comunicación

Expertos en el sector de la comunicación han destacado, en el debate sobre 'La comunicación en los medios audiovisuales públicos ante la geopolítica actual', que los jóvenes son el público pendiente de las agencias y los medios de comunicación, por lo que consideran que la información se ha de adaptar al lenguaje juvenil y los periodistas han de redactar de forma que despierten su interés.

El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Santiago Tejedor, ha apunado que los jóvenes si que están interesados en la información "pero no en la forma con la que se cuentan las cosas. Los periodistas tenemos que crear interrogantes en la sociedad, despertar su curiosidad, no limitarnos a darles respuestas".

Ha añadido que los jóvenes sí que están interesados en lo que ocurre, "pero para eso tienen que descubrir la magia de las historias, por eso es importante que los periodistas cuenten las cosas de primera mano y sepan transmitirlas por los canales en los que se mueven los jóvenes".

La directora de EFE-Televisión, Marta Cerame, ha resaltado que las agencias cada vez apuestan más por ofrecer a sus clientes la información con imágenes y vídeos: "hay que adaptarse a las nuevas audiencias, y aunque en el caso de las agencias los medios sean nuestros clientes, a través del contenido audiovisual podemos llegar a mucha más gente".

El periodista John Ospina, del Canal 44 de México, ha destacado que la edad media de la población que consume información es de 30 años y que la mayoría a los 35 ya no les interesa la información. "Hay que hacer un contenido diferenciador que sepa adaptarse a las necesidades del público, y un claro ejemplo son los jóvenes, porque para llamar su atención hay que comunicar con su mismo lenguaje", ha afirmado.

En el debate, también se ha analizado el tratamiento que hacen los periodistas de la información. Tejedor ha explicado que "los periodista cada vez luchan más por informar a partir de contenidos en bruto y ser ellos los que elijan la información que quieren publicar, otorgando así una mirada objetiva a la información".

"Caminamos hacia una sociedad en la que hay información para pobres e información para ricos, pero en los últimos cuatro años se ha podido comprobar que no hace falta ser un gran medio para hacer contenido de calidad", ha añadido.

Ospina ha apuntado que "las agencias suelen ser muy generalistas, no reescriben los textos, y eso es un error porque al no adaptar los contenidos no se diferencian del resto de medios. Cuando hay tema de actualidad, como el conflicto de Rusia-Ucrania, que es de igual interés para todos los medios, no se aprecian posturas diferenciadas, todos los medios le dan el mismo enfoque".

Además, ha destacado que durante el conflicto un joven latino realizaba retransmisiones a través de YouTube sobre cómo evacuar desde la zona del conflicto: "tuvo errores porque no era periodista, pero logró más visitas que muchos medios, porque daba una visión distinta a la que daban los periodistas", ha matizado.

Cerame ha añadido que en el caso de EFE durante el conflicto "había periodistas y fotógrafos que daban la visión de lo que ocurría en el lugar del conflicto, pero además disponíamos de equipos en la periferia para completar la información y darles a nuestros clientes una información más amplia".

Otro aspecto que se ha tratado en el debate ha sido la desinformación. El periodista mexicano ha destacado que la verificación es un proceso transitorio, "ahora estamos educando a la sociedad para que sepan diferenciar y detectar las noticias que son verdad, pero el objetivo es que en un futuro sean ellos los detectores de noticias falsas".

La directora de EFE TV ha comentado también la incorporación de los teléfonos móviles a las tareas informativas: "te permiten informar en tiempo real, pero en ocasiones eso hace que se difundan informaciones que no están contrastadas, por eso es importante que la sociedad sepa cuáles son los medios que facilitan un contenido de calidad y verificado". EFE

