Los guionistas piden apoyo al Gobierno frente a los "abusos" de plataformas

Varios guionistas que han participado este martes en unas jornadas organizadas por el sindicato ALMA han denunciado "cláusulas abusivas" en los contratos y "censura previa" en las prácticas de las plataformas audiovisuales y han pedido apoyo al Gobierno para combatir esos abusos.

El encuentro ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Academia de Cine y su objetivo era analizar el impacto en el trabajo de los guionistas desde la llegada de las grandes plataformas de "streaming" en 2015.

Carlos Molinero, presidente del sindicato de guionistas ALMA, ha expuesto algunos ejemplos de contratos con cláusulas abusivas. "Se están vulnerando derechos y quieren que nos callemos", ha señalado en alusión a la desprotección de los derechos de autor, entre otros.

Desde ALMA tenemos que intentar llegar a acuerdos marco con las plataformas para que no se firmen ciertas cosas, pero sería fundamental contar con el ministerio de Cultura en todo este proceso. El Gobierno no está interesado en las historias, solo en ser un plató bonito y barato, ha lamentado Molinero.

Pablo Barrera -guionista en series como "Brigada costa sol", "El corazón del océano" o "Compañeros"- ha puesto el ejemplo de "La casa de papel", la serie "que más ha hecho para promocionar la marca España y que sin embargo no es española, pertenece a EEUU".

"A nivel país significa que todo ese patrimonio que se produce no nos pertenece y esto deberían saberlo los legisladores", ha agregado en referencia a las cláusulas que obligan a renunciar a derechos de propiedad intelectual a pesar de que la legislación europea no lo permite.

"Las televisiones generalistas ya peleaban antes por quedarse con el 100% de los derechos de todo lo que se hacía, pero con la irrupción de los streamers se han introducido cláusulas abusivas que no tienen cabida en la legislación española", ha agregado.

A pesar que desde 2015 el número de producciones se ha disparado, el mayor volumen de producción no ha supuesto una mejora estable ni lineal en las condiciones de sus creadores, según María José Mochales ("Dime quien soy", "Seis hermanas"), que ha apuntado que se están viendo reducidos los equipos que llevan adelante los trabajos.

Teresa de Rosendo ("Alma", "Servir y proteger") ha manifestado que ,en muchas ocasiones, cuando desde las plataformas aseguran que los contratos están basados en los de EEUU, "no es cierto, no son iguales", además de la diferencia de las legislaciones entre ambos países.

Anna R. Costa, creadora y guionista de "Fácil", ha opinado que las plataformas no son la panacea" y ha denunciado "cierta censura encubierta".

"Cada plataforma tiene una línea editorial, pero también una censura estructural y nosotros los creadores tenemos que defender nuestros proyectos. Deberían dar más libertad y confianza a los autores, que somos los que hacemos su contenido", ha dicho

Borja Cobeaga señaló que las plataformas también han traído repercusiones positivas. "Muchos de los que hacemos comedia y que no queremos escribir solo 'remakes' de películas de éxito nos hemos podido refugiar en la ficción para televisión", ha dicho el director y guionista que estrenará en unas semanas la serie "No me gusta conducir".

Entre lo negativo ha subrayado el hecho de que en ocasiones no se comunica correctamente quién ha escrito o creado las series de las plataformas.

Los guionistas también han resaltado que aunque la legislación europea establece que la remuneración a los creadores sea proporcionada al éxito de la producción, es difícil aplicarlo si las plataformas no son transparentes sobre los datos de audiencia y visionados.