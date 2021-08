Los Eternos lanza “El Vals de los Quebrantos” como adelanto de su álbum

La banda gallega Los Eternos lanza nuevo single, El Vals de los Quebrantos, como adelanto de su próximo álbum Sonora.

El nuevo formato de larga duración del grupo de Cedeira (A Coruña) estará a la venta el 9 de octubre, editado en formato CD y vinilo.

El álbum está compuesto y producido por el propio grupo, con Víctor Gacio como ingeniero de sonido.

Vuelve a contar con Arantza Navarrete en la elaboración de las letras, además de con More en los coros, el propio Víctor Gacio en los teclados y Tito, que aporta su trompeta al tema homónimo Sonora.

Todos los temas del álbum (Milana Música/Ferror Records, 2021) están compuestos por la banda, excepto Inexorable, que es una adaptación de One Hundred Years From Now, de Gram Parsons. EFE

