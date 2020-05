Los estrenos no llegan a las salas a pesar del inicio de la reapertura de cines

Las películas de estreno finalmente no han llegado a las salas españolas en esta primera semana de fase 2 de la desescalada para algunas provincias, en las que ya se permitía la apertura de cines con una reducción de aforo de un tercio, ni tampoco se prevén estrenos en las próximas semanas.

"No va a haber estrenos esta semana: aunque no sé si alguna sala abrirá, la gran mayoría no. Nadie programa estrenos para una sola sala", ha explicado a Europa Press el presidente de la asociación de distribuidores independientes cinematográficos (ADICINE), Miguel Morales.

Los distribuidores desconocen las salas de cine que han reabierto aunque afirman que el número es muy bajo e incluso es posible que ninguna haya abierto sus puertas. Desde la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España (FECE) se recuerda que "la decisión es individual, de cada cine", a la espera de conocer datos globales

Fuentes de las distribuidoras han señalado que las negociaciones con los exhibidores son "individuales entre cada distribuidora", si bien el hecho de que no haya en el circuito cinematográfico campañas de promoción son un indicador de esas ausencias de estreno.

Por el momento, de los primeros estrenos previstos solo se anuncia para el 26 de junio --dentro de un mes-- el estreno de la película 'Un blanco, blanco día', tal y como recoge Comscore Movies Spain, un thriller islandés sobre un jefe de policía recientemente viudo y que en España será distribuida por La Aventura.

Para la semana siguiente, está previsto el lanzamiento el viernes 3 de junio de 'The Kelly Gang. La Verdadera Historia', con Russel Crowe, que narra la vida del fugitivo australiano Ned Kelly a finales del siglo XIX.

"No es solo el hecho de que no puedan abrir en Madrid y Barcelona las salas, sino también que a los cines les cuesta arrancar con las medidas sanitarias y los aforos reducidos. Todo el mundo está viendo cuando pueden arrancar y se habla de finales de junio, pero seguramente habrá algunos que abran antes", ha añadido Morales.