Los españoles, poco dispuestos a pagar por la información en internet

Los ciudadanos valoran cada vez peor las noticias y están menos dispuestos a pagar por la información que consumen en internet, que antes sí que abonaban cuando adquirían los periódicos, ya que consideran que es un producto con poco valor añadido.

Esta es una de las conclusiones que arroja una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), dirigida por Manuel Goyanes (profesor del Departamento de Comunicación), para analizar la baja disposición de los españoles a pagar por el consumo de información periodística en las redes y la incapacidad de la industria para monetizar los contenidos digitales.

En una entrevista con Efe, Goyanes señala que esta falta de disposición se debe a que en las redes se ha producido una homogeneización de la información y cada vez hay mas noticias de agencias y menos contenidos propios de los medios, a pesar de que reconoce que en los "últimos tiempos esa tendencia se está matizando".

"Durante los últimos años ha habido cambios, no es lo mismo a principios de internet que ahora, que hay mayor especialización y hay muchos periódicos que están invitando a sus lectores a pagar", explica el investigador.

Y entre las razones que han llevado a los medios a pasar de "lo gratis al pago", Goyanes destaca que se debe a que se han dado cuenta de que necesitan producir información y contenidos diferentes, que aporten un valor diferenciado a lo que pueden consumir en otros sitios o de manera gratuita.

Además, Goyanes se refiere también a un creciente desinterés de la población a la hora de consumir noticias, especialmente si son de carácter político.

"Principalmente los más jóvenes creen o perciben que con un consumo accidental ya es suficiente para mantenerse informado sobre las cuestiones políticas y sociales", revela el experto, aunque incide en que se trata de una percepción equivocada.

Según han revelado los estudios, las personas que creen que están bien informadas por las redes sociales, a la larga saben menos de política, mientras que la gente está mejor y más informada cuando hace el esfuerzo activo de buscar esa información.

Y ello se debe, explica Goyanes, a que internet es un espacio en el que proliferan las noticias falsas, no hay filtros, no hay contraste, la información circula sin control y muchas noticias no están firmadas, por lo que se genera un conocimiento muy superficial de las cosas y una percepción equivocada "de que con eso es suficiente".

A pesar de ello, el profesor de la Carlos III considera que hay personas que se benefician de la información en internet, porque hay noticias muy heterogéneas y tienen amigos con opiniones muy distintas.

A juicio de Goyanes, los medios no han hecho la inversión adecuada en los recursos humanos y tecnológicos necesarios para proponer un producto interesante, a pesar de que "cada vez hay un esfuerzo mayor y mas voluntad de querer hacer mejor las cosas al haber entendido que para monetizar el contenido digital tienen que gastar más en personal y contenidos".