Los editores mejoran su previsión de pérdidas, pese al "palo" en exportación

Carmen Naranjo

Aunque las previsiones de pérdidas de facturación de la industria editorial por la pandemia han mejorado algo respecto a las estimaciones iniciales y se sitúan ahora en más de un 20 por ciento global para 2020, el "palo" principal vendrá de las exportaciones, que se van a reducir a la mitad del pasado año.

Son estimaciones del presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Miguel Barrero, a Efe cuando se inaugura este martes la 38 edición de la feria Liber, este año en formato digital, en la que 200 empresas y entidades editoras mostrarán las novedades en diferentes géneros y temáticas, con el fin de revitalizar las ventas del sector del libro en español.

Liber es una feria de negocio para las editoriales y representa cada año el 20 por ciento de la facturación del mercado exterior de este sector, unos 100 millones de euros, pero este año, afirma el presidente la FGEE, con independencia del resultado económico, su importancia radica en "mantener las relaciones y contactos" y que no dejar que el desánimo se apodere del mercado.

En 2019 el sector editorial experimentó su sexto año consecutivo de crecimiento, mejoró sus cifras en un 2,4 % y llegó hasta los 2.420,64 millones de euros. Y el año anterior, las exportaciones supusieron 421,40 millones de euros.

Las previsiones sobre cómo cerrará el año 2020 la industria editorial española, la primera del sector cultural, han mejorado en general respecto a lo que pensaron la pasada primavera.

Así, en las primeras valoraciones situaron el descenso en un tercio y ahora el presidente de los editores cree que estarán más cerca de un 20 que de un 30 por ciento de retroceso global. Eso sí, varía mucho dependiendo del tipo de libro.

Así, en lo que se refiere a la ficción, libro infantil y juvenil y ensayo "más ligero", puede que las pérdidas estén entorno a un 10 ó 12 por ciento, un "golpe importante" pero menor del previsto debido a varios factores.

La mejora se debió al "reencuentro" que los ciudadanos tuvieron con la lectura durante el confinamiento. Y cuando reabrieron los comercios, los clientes tenían muchas ganas de volver, las librerías de barrio hicieron una labor muy importante, indica el presidente de la FGEE.

Además, el lanzamiento de novedades en este tipo de libros a mediados de junio fue "espectacular". Y también funcionó muy bien el comercio electrónico, no solo de grandes plataformas sino de pequeñas librerías.

"Lo que nos preocupa es la facturación del libro educativo, no solo escolar sino también universitario, porque la vuelta al curso académico ha estado llena de incertidumbres", advierte Barrero.

Y es especialmente preocupante la situación de los editores de libros técnicos, de humanidades, científicos, el libro académico y especializado, indica.

"El mercado interior se va a ver afectado por supuesto, ya que han sido tres meses de cierre de librerías, pero el mercado exterior, en el que el principal cliente es Latinoamérica", va a ser donde más se va a reflejar la caída, asegura Barrero.

En esta situación, "hay que hacer todo lo posible por mantener vivos los contactos" y por eso el presidente de la FGEE destaca la importancia de la celebración de Liber.

"El hecho de que no hayamos tirado la toalla o haber hecho una cosa más ligera, solo de jornadas profesionales de formación, por ejemplo, refleja el espíritu del sector durante la pandemia, un espiritu de superación, de no dejarnos llevar por las circunstancias", indica Barrero, que no olvida que es una feria orientada al negocio.

En su intervención en Liber, Miguel Barrero insistirá en articular un Pacto de Estado que permita poner en marcha una estrategia a largo plazo para reconocer el valor de la lectura y la contribución social del mundo del libro.

"El sector está a la expectativa" de que el Gobierno anuncie algo al respecto, indica Barrero, que cree que de las medidas que propusieron hay que priorizar las más urgentes.

Porque, dice, "si antes era necesario fomentar la exportación y la presencia en el mercado internacional, ahora es urgente".

Otra de sus demandas, la lucha contra la piratería, es también prioritaria porque durante el confinamiento ha habido un "reencuentro con el libro, que es bueno para toda la sociedad, pero la pandemia ha elevado muchísimo los niveles de piratería".

También hay que priorizar un plan nacional de compra de fondos para las bibliotecas públicas donde "llueve sobre mojado" porque, dice, no tiene sentido que la red "magnífica" de bibliotecas que tiene el país no tenga sus libros actualizados.