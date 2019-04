Los editores alternativos, satisfechos con el "giro" de Comic Barcelona

Sergio Andreu

Los cambios puestos en marcha por Comic Barcelona, la principal cita del sector en España, que quiere apostar por una propuesta "más "integradora" y abierta a nuevos autores y lectores, han sido acogidos con satisfacción por muchas de las editoriales medianas y alternativas presentes en el certamen.

Más allá de los cambios evidentes -reducción de 4 a 3 jornadas y el cambio de nombre, tras abandonar la denominación de salón internacional de Barcelona- editores y fanzineros consultados por Efe ven positivo este cambio de rumbo, que quiere abrirse a los nuevos géneros y propuestas, dar cabida a voces alternativas y recuperar a autores y lectores que en los últimos años no se sentían representados.

La sensación que tiene el sector que no se mueve en las grandes ligas editoriales, así como el de fanzines, es que el salón había puesto el foco principal en nombres mainstream, muy poco autoral, "por lo que algunos nos estábamos planteando no venir y optar por citas más pequeñas", comenta César Sánchez, fundador de la editorial Fulgencio Pimentel.

"Hemos visto un cambio de dirección. Lo de que sean tres días en vez de cuatro no sé si es bueno o malo, pero ver que Daniel Clowes es el invitado estrella, da la sensación de que se quiere hacer algo distinto. De hecho, hemos detectado a un público al que no solíamos ver. Pero aplicar los cambios no será sencillo", reconoce Sánchez.

Desde la editorial Apa Apa, el historietista Sergi Pujol ("La sangre extraña") cree que ha sido un acierto agrupar la zona de fanzines y las editoriales alternativas (Alter Comic), "dar la oportunidad para que la gente, otros lectores, vean lo que hacemos, y aunque sea cuando vayan de camino a los expositores de las grandes editoriales, seguro que acaben comprando algo".

Precisamente, la murciana Ana Galvañ ("Presione enter para continuar"), autora que publica en Apa Apa, ha sido la encargada del cartel de Comic Barcelona 2019, una disruptiva propuesta que muchos han interpretado como metáfora de los cambios puestos en marcha.

A juicio de Fernando Tarancón, editor de la ya no tan joven Astiberri, las intenciones son buenas, pero requerirán tiempo.

"Comic Barcelona es un gran transatlántico, un gigante que no puede girar 180 grados de repente, ha de moverse poco a poco, mandando señales, buscando sinergias, talantes distintos. El nuevo premio al cómic infantil es significativo, el cartel de Ana... soy optimista, porque veo que la nueva dirección tiene en la cabeza hacia dónde ha de evolucionar", afirma Tarancón.

También para Catalina Mejía, editora de Salamandra Graphic, se está en una fase de transición hacia lo que quiere ser Comic Barcelona, ese punto que logre combinar lo comercial y lo autoral.

"Es esencial que en una cita tan grande estén los pequeños editores, los independientes, que la atención se centre en los autores y en su relación con el lector, pero sin que vaya en detrimento del publico, porque hemos visto menos gente que años anteriores", dice con algo de preocupación.

Para Ricardo Esteban, editor de la madrileña Dibbuks, hay cosas buenas en este formato nuevo, como "agrupar las editoriales medianas y los fanzines, y separarlas de las grandes", pero por el contrario critica que el precio de los stands por tres días de certamen sea igual de caro que cuando era cuatro -"debía ser más barato"- o que "se escatime en las invitaciones" para que las editoriales puedan cumplir con los compromisos con los autores que traen. "Queda cutre", critica.

"Nosotros estamos muy contentos. Se están aplicando cambios, algunos rápidos, por ejemplo que se acorte a tres días, lo que permite concentrar la actividad. A nivel de imagen se está atrayendo a gente que estaba muy desencantada, eran cambios necesarios", asegura la editora de La Cúpula Natalia Mosquera, que dice que casi todo lo que está oyendo estos días de sus compañeros de profesión es positivo.

En esta edición, la zona profesional (Comic Pro) se ha renovado totalmente para convertirse en un espacio de 'networking' con un ámbito destinado a la presentación de portfolios, unas jornadas dirigidas al sector profesional y una oportunidad para crear un mercado de derechos.

Desde su pequeño stand de la editorial Nootrac, el chileno Carlos Balló ve muy bien la iniciativa de abrir el espectro a más firmas que no tienen oportunidad de llegar a todas las convenciones, y que gracias a esta plataforma pueden "tantear otros terrenos".

En la misma línea, el artista Bouman, del fanzine Paranoiland, entiende que la idea de dar más espacio a estas publicaciones y evitar que "estuvieran apiñados" es un paso adelante. "Se han inspirado un poco en las ferias de autoedición que hay -Graf, Tenderete, KBoom- que hace que todo sea más cómodo para el que vende como para el que mira. Pero deberían darle un poco más de caña a la promoción" , plantea este joven creador.