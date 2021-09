Los corresponsales extranjeros conceden el Premio de Cultura a Plácido Domingo por su trayectoria profesional

La Asociación Española de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) ha anunciado la entrega del Premio de Cultura ACPE al tenor Plácido Domingo "por su inmensa trayectoria profesional".

"Cantante y director de orquesta, tenor --y barítono desde 2009--, artista polifacético que ha interpretado más de 150 papeles, aclamado por el público en los escenarios del mundo entero. Plácido Domingo ha recibido numerosos premios por su trabajo y también por su compromiso humanitario", ha resaltado la asociación en la nota del fallo.

"Propulsor de jóvenes talentos y fundador de Operalia, el concurso internacional de canto más famoso del mundo, es embajador mundial de la Cultura española y de la Zarzuela. Además de su trabajo como cantante, es director de orquesta con más de 500 representaciones. Plácido Domingo ha reanudado sus recitales y óperas en España con un clamoroso estreno en el Auditorio de Madrid en una gala benéfica y actuaciones en Mérida y Marbella. Su agenda de trabajo está repleta de compromisos en todo el mundo", ha continuado.

Los premios anuales ACPE 2020, que valoran el esfuerzo de destacadas figuras profesionales e instituciones en distintos apartados, serán entregados también a Susanna Griso, Pau Gasol y a los Parques históricos y singulares de Madrid. En la pasada edición fueron galardonados Vicente Vallés, Rafa Nadal, Antonio Zapatero, Ifema, el Museo Thyssen y la Asociación de los Pueblos más bonitos de España.

"Agradezco al presidente Bertrand de la Grange, al secretario general Enrique Sancho, quien me propuso y me contactó, y a todos los miembros de la Junta Directiva de ACPE. Esto es un gran honor para mí y sin duda una inesperada emoción", ha declarado Plácido Domingo, quien ha confirmado además que el día 8 de septiembre no podrá estar en mi Madrid para recoger el premio --en su lugar estará su hijo Plácido Francisco--.

"Admiro el valor intrínseco del trabajo de ACPE que desde hace casi un siglo valoriza nuestro país en el mundo a través la tutela de la libertad de expresión, el respeto y el rechazo de toda forma de discriminación y prejuicio", ha añadido el tenor español.

Plácido Domingo cantará en el Festival de Cesky Krumlov dirigido por el Maestro Eugene Kohn el día 4 de septiembre, el día 8 en Belgrado con la soprano Anna Pirozzi, el día 18 en Moscú con Anna Netrebko por su cumpleaños, el día 25 en Mérida en el Stone and Music Festival con Ana María Martínez y Xabier Anduaga.

Posteriormente volverá a Florencia, Italia, donde en octubre actuará en la nueva producción de La traviata, firmada por Davide Livermore, en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino bajo la dirección del Maestro Zubin Mehta.