"Los Beatles y la India": Viaje a la gran explosión creativa de los Fab Four

Carlos Gosch

El viaje de los Beatles a la India en 1968 ha sido mitificado durante décadas en las sucesivas biografías del grupo, pero nunca había sido analizado con tanto detalle como en el documental dirigido por el indio Ajoy Bose que llega ahora a las pantallas españolas.

"Los Beatles y la India" explica en profundidad la influencia de la cultura india en la evolución creativa del grupo más importante de la historia y, por extensión, en la cultura popular de los años sesenta en occidente.

El documental establece un relato de doble sentido, al mostrar también el efecto que los Fab Four provocaron en la época en los jóvenes de la excolonia británica.

El viaje iniciático culminó en la mayor explosión creativa de los Beatles: el "Álbum Blanco" que el grupo grabó a su regreso de la India con el ingente material inspirado por su estancia en Rishikesh, donde estudiaron meditación trascendental bajo las enseñanzas de Maharishi Mahesh Yogi.

"Dear Prudence", "Back in the USSR", "Blackbird", "The Continuing Story of Bungalow Bill"...En "Los Beatles y la India" asistimos a la gestación de los temas que formarían parte del monumental doble álbum del grupo.

Pero sin escuchar un solo acorde de esas canciones, debido a la restrictiva administración de los derechos de autor que protegen los temas de los Fab Four.

Y es que este documental no cuenta con el sello de la factoría Beatles, al contrario que el reciente "Get Back" estrenado por Disney hace unos meses con sus extenuantes casi 500 minutos de duración bajo la dirección de Peter Jackson.

A pesar de carecer del marchamo oficial, "Los Beatles y la India" se acerca con tanto rigor como afecto a uno de los capítulos fundamentales de la historia del grupo, incluidos sus lados más espinosos, como el de la compleja personalidad de uno de sus principales protagonistas, Maharishi Mahesh Yogi.

El gurú fue acusado de haber mantenido relaciones inapropiadas con una de sus discípulas, lo que acabó provocando la salida del campamento de George Harrison y John Lennon, los dos únicos miembros del grupo que continuaban allí después de seis semanas.

El documental acaba exonerando a Maharishi, tras apuntar a uno de los tipos más turbios de la corte de los Beatles, el griego Alexis Mardas, alias Magic Alex, un supuesto inventor con gran ascendencia sobre Lennon y que, celoso de la influencia del gurú, habría difundido las insidias.

Como recuerda Pattie Boyd -primera esposa de Harrison-, en aquellos días los cuatro Beatles aún hacían todo juntos. En esa ocasión acompañados además por sus parejas y algunos amigos famosos que asoman en el documental: el cantautor Donovan, la actriz Mia Farrow o Mike Love, de los Beach Boys.

Pero no todos los Beatles respondieron igual a los efectos de la meditación trascedental. Ringo Starr y su esposa, Maureen, abandonaron la India después de diez días; Paul McCartney y su novia, Jane Asher, resistieron un mes; John aguantó hasta el final junto al inspirador de esta gran aventura.

George Harrison, siempre a la sombra del descomunal tándem Lennon-McCartney, fue quien condujo a los Beatles a una nueva dimensión espiritual y cultural, como refleja con justicia el documental de Ajoy Bose.

Todo había empezado por casualidad, cuando a George le llamó la atención un sitar que había dejado en el estudio un grupo de música tradicional india que aparecía en el rodaje de "Help!", la segunda película de los Beatles.

Al poco tiempo Harrison conoció al gran maestro del sitar Ravi Shankar, quien se convirtió en su maestro y cuya amistad mantuvo hasta su muerte, en 2001.

La influencia de la India perduró en la vida y la obra de George Harrison, pero en el documental se puede escuchar también a John Lennon recordar su estancia en Rishikesh como una de sus épocas más felices.

Después de la India los Beatles nunca volvieron a estar tan unidos. La grabación del "Álbum Blanco" fue una experiencia disgregadora y dos años más tarde el grupo había dejado de existir oficialmente. Su gurú ya les había avisado de que cuando dejaran de meditar se separarían, pero nadie tomó en serio la profecía.