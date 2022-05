Loreto Mauleón, protagonista de la ópera prima de Alberto Gastesi

La actriz Loreto Mauleón aborda su primer largometraje como protagonista en "La quietud en la tormenta", ópera prima del donostiarra Alberto Gastesi, que concluirá su rodaje en junio en San Sebastián tras haberse filmado ya una primera parte en el mes de abril.

El filme explora una historia de amor, la de una pareja cuyos caminos se separaron y que vuelve a encontrarse años después. Sus vidas, en otras circunstancias, en otros tiempos, pudieron haber tomado otros derroteros, resume Vidania, la productora de la película en una nota difundida este miércoles.

El actor Iñigo Gastesi, que ha trabajado en cintas como "Lasa eta Zabala", de Pablo Malo, y la serie "La línea invisible", de Mariano Barroso, encabeza el reparto junto a Loreto Mauleón, que ganó el premio Feroz a la mejor actriz de reparto por su papel de Arantxa en la serie "Patria", adaptación de la exitosa novela de Fernando Aramburu.

"La quietud en la tormenta (Gelditasuna ekaitzan)" será un filme de 85 minutos en blanco y negro, y filmado en euskera y castellano. Tras la grabación en abril de las secuencias que corresponden al pasado del relato, el rodaje se completará en junio con las escenas del presente.

Aitor Beltrán y Vera Millán forman parte también del reparto de la película, a la que su director se refiere como "una historia sobre la imposibilidad del revivir, pero también sobre la imposibilidad de un cierto cine".

"Habla de gente de una generación que no encuentra un lugar y que no se permite un relato, una forma de desencanto compartido aquí entre dos extraños que en realidad no lo son tanto: dos vidas que se encuentran en el presente pero que se cruzaron antes también, de forma fugaz", explica el realizador, nacido en 1985, que prepara ya su segundo largometraje, "Singular".

Añade que desea "aprovechar la oportunidad para crear con la mayor libertad", es decir, rodando "en dos partes separadas por meses", reescribiendo el texto con el coguionista Alex Merino "hasta las vísperas" y apoyándose "en la energía entusiasta de un equipo que mezcla debutantes con experiencia".

"Aparecen temas y formas ya contados en mis cortos, como la irrupción de las casualidades, el espejo y el reflejo en la creación y decadencia simultánea de la pareja, las segundas vueltas, los reversos y grietas en la narrativa lineal, y el vértigo", señala Gastesi, autor de cortometrajes como "Ekaitza", "Ahaztutako denboraren" y "Cactus".

Son también parte del equipo del filme Esteban Ramos (director de fotografía), Itziar Otxoa (directora de producción) Alejandra Arróspide (dirección artística), Andrea Sáenz Pereiro (sonido), Jaione Daubagna (ayudante de dirección), Loinaz Jauregui (productora), Iona Lacunza (responsable de vestuario), Kizkitza Retegui (maquillaje) y Olga Cruz (peluquería).

El estreno de "La quietud en la tormenta", que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, está previsto para otoño de este año.