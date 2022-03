Lorenzo Silva reivindica el poder sanador de la lectura durante la pandemia

Sergio Jiménez Foronda

El escritor Lorenzo Silva ha afirmado a Efe que "la pandemia de la covid-19 ha sido una buena ocasión para reivindicar el poder reparador, sanador y ensanchador de horizontes que tiene la lectura", algo que "todos los actores del mundo del libro, libreros, editores y autores, han notado a su escala".

Silva (Madrid, 1966) y la escritora Noemí Trujillo (Barcelona, 1976) presentan este miércoles en Logroño su nueva novela conjunta "La forja de una rebelde", con la que dan continuidad al personaje de la policía Manuela Mauri, que empezaron con "Si esto es una mujer".

En esta nueva entrega, Mauri tendrá que enfrentarse a un caso en plena pandemia de covid-19, ya que, mientras que "hay otras ficciones que la están intentando evitar porque es como molesta", a esta pareja de autores les pareció que "era interesante no rehuirla", ha explicado Silva.

"Entiendo que, por ejemplo, en las producciones audiovisuales es una molestia porque, cuando le pones una mascarilla a un actor, te estás cargando el 80 por ciento de su expresividad".

Sin embargo, estos dos escritores han contado con "muchos testimonios de primera mano" de investigadores de crímenes en plena pandemia, ha indicado.

Silva ha señalado, en clave de humor, que "el confinamiento ha sido la mejor medida de fomento de la lectura que ha tomado el Gobierno en las últimas décadas".

"Naturalmente, no lo hizo para eso, hubiera sido mejor que nunca hubiera tenido que tomarla y no es la manera deseable de promover la lectura, pero es así", ha asegurado.

"He notado que en el confinamiento no solo se han leído mis libros que eran novedad, sino, incluso, los anteriores. Hay mucha gente que me ha escrito en los meses posteriores al confinamiento diciéndome que me acababa de descubrir y yo llevo 25 años escribiendo novelas", ha precisado.

Ha incidido en que los libros han aportado algo muy importante a lo largo del confinamiento porque, al estar privados de libertad para salir a la calle, por ejemplo, "el mayor impulso es conseguirla y los libros son una buena manera" de hacerlo.

Silva ha comprobado esta afirmación cuando ha acudido, "con cierta frecuencia", a centros penitenciarios, donde se ha dado cuenta de "lo importantes que son los libros" para los reclusos y "lo lectores que son".

Respecto al proceso de escritura, ha remarcado que tanto él como Trujillo tienen "la suerte y la posibilidad de contar con buenos amigos que están en labores de seguridad y sanitarias, que tuvieron que salir, de hecho, a investigar crímenes y homicidios y vivieron la situación de todas esas restricciones".

Por su parte, Trujillo ha resaltado a Efe que "La forja de una rebelde" abarca "muchos temas a través de la doble investigación de un homicidio, suceden muchas cosas que se ven por los ojos de su protagonista, Manuela Mauri".

"La quiebra individual y colectiva que había supuesto la pandemia pasó muy rápido a la poesía a través de las redes sociales", ha dicho, "pero en otros géneros más convencionales y estáticos de la literatura todavía no se había dado ese paso de hablar de todo lo que ha supuesto".

Noemí Trujillo ha subrayado que "el género negro ya ha demostrado en los últimos años que es muy flexible y que puede romper sus propias convenciones", por lo que ha proporcionado a estos dos escritores "una estructura dinámica".

"Yo tenía un interés personal en tratar la pandemia en la literatura. Tenía intención de dejar un pequeño testimonio en el libro, donde no es el tema central, pero sí que está presente a lo largo del mismo, desde el primer capítulo hasta el último", algo que, "a nivel emocional, ha sido difícil", ha incidido.

Respecto a sus proyectos futuros, Silva ha comentado que el próximo mes mayo se editará su libro de relatos "Nadie por delante", en el que recorre conflictos bélicos desde la operación de Perejil en España durante 2002 hasta la evacuación del aeropuerto de Kabul (Afganistán) en 2021.

Trujillo ha afirmado que la maternidad le "interesa mucho y está muy presente en los discursos de Manuela", como ejemplifica el proyecto de "estudio de arquetipos literarios en la literatura del siglo XX relacionados con la maternidad", que esta autora confía en poder concluir en 2023. EFE.

1011796

sjf/alg/lml