Lorenzo Silva: La ficción está siendo muy selectiva para hablar de ETA

María Ruiz

El escritor Lorenzo Silva continúa su maratón de ferias del libro con la satisfacción de sentir que el confinamiento ha provocado un resurgir del sector en un país en el que se afrontan con reparos temas como el terrorismo, con el que "la ficción está siendo muy selectiva".

Silva (Madrid, 1966) comparte este domingo espacio con sus lectores como uno de los escritores destacados de la 39 edición de la Feria del Libro de Granada, una cita a la que llega para presentar su último libro, "Castellano" (Destino), en el que relata la revuelta comunera contra los abusos de poder de Carlos V.

En una entrevista con Efe, el escritor ha destacado que la recuperación de la normalidad tras la crisis sanitaria deja una maratón de ferias y encuentros con lectores que evidencia un "renovado afán lector".

"Es la primera vez que noto un cambio significativo, creo que ninguna campaña de fomento de la lectura ha hecho tanto por los libros como este confinamiento", ha apuntado Silva.

El madrileño, que durante la pandemia ha publicado cuatro libros, presenta la revolución de los comuneros, un fracaso que a su juicio demuestra que muchas derrotas son casi victorias.

"A veces los fracasos lo son en un momentos pero tienen una influencia que los redime. En este caso, fracasaron por la represión de Carlos V pero sus ideas no", ha apuntado Silva, que defiende que en ocasiones la derrota ofrece una trascendencia mayor.

El escritor referente en novela negra ha apuntado que España no es un país especialmente inspirador para el género porque no destaca por su violencia o sus crímenes, aunque ofrece a cambio una sociedad en la que abundan la picaresca y los "jugadores con ventaja, una actualidad que ofrece multitud de argumentos".

Preguntado sobre las críticas al actor Luis Tosar por hablar de ETA tras presentar una película en San Sebastián, Silva ha apuntado que ha pasado poco tiempo desde que se cerró ese capítulo de la historia española, pero que eso no debería ser "reparo" para afrontar la temática con normalidad.

"Quizá de mucho afrontarla podemos darle normalidad", ha explicado el madrileño, que en una de sus obras ha contado como el subteniente Rubén Bevilacqua, uno de los personajes principales de su carrera, participaba en la lucha contra el terrorismo.

"Es una historia compleja con muchos protagonistas. La ficción está siendo muy selectiva, con muchas historias de etarras y muy pocas de quienes libraron a veces al País Vasco y a parte de la sociedad de esa amenaza", ha añadido Silva.

El escritor ha defendido una forma de trabajar a largo plazo, "porque publicar por temporadas sirve para pagar facturas", y una forma de crear reposada que le permite plantear historias como "Castellano", con personajes construidos por capas y mucha investigación y documentación.

"Cuando tengo personajes claros, sé que no quiero presentar una novela todos los años, hay que dejarles que maduren. Tampoco me gusta la moda palpitante, he ido igual al revés", ha compartido Silva, que se bajó de la moda de la novela negra cuando el género se infló.