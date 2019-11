López Riera rodará una película sobre la lluvia en Orihuela, su tierra natal

La cineasta Elena López Riera ha anunciado este viernes que su primer largometraje mostrará los efectos de las lluvias torrenciales en las zonas secas de Alicante y será rodado en Orihuela, su tierra natal.

En un encuentro con la prensa en el Festival Internacional de Cine de Gijón, en el que se proyectan cuatro cortometrajes de su filmografía, López Riera ha dicho que esta trabajando en el guion de un largometraje sobre las inundaciones en su pueblo.

La realizadora se ha manifestado preocupada de que en una tierra donde la lluvia era un acontecimiento poco probable ahora se producen precipitaciones tan intensas que provocan verdaderos desastres.

El Festival de Cine de Gijón ha programado la proyección de sus cortos: "Pueblo", "Las vísceras", "Los que desean" y "Más que a mi suerte".

La directora alicantina ha señalado que en sus obras anteriores ha intentado desarrollar un estilo visual poético, porque considera a la poesía como "el único lenguaje que permite una libertad total".

Ha defendido la improvisación como una forma de trabajo, dado que "ninguna" de sus películas se desarrolló de acuerdo con la idea original.

"Me gusta que el desarrollo del proyecto me sorprenda y que incluso me contradiga", ha afirmado.