Lola Índigo: El nuevo disco va a ser "más rosita" que "Akelarre"

Silvia García Herráez

Con una agenda repleta de citas y triunfando en las listas mundiales de reproducción, la granadina Lola Índigo se enfrenta a "un puente entre la etapa de 'Akelarre' y la nueva", que será "más rosita" con el álbum de estudio "La Niña", asegura en una entrevista con Efe.

Su próximo concierto, que se retransmitirá en línea el 27 de mayo de forma gratuita dentro de "Vodafone yu Music Show", marcará una etapa de transición, "un puente entre la etapa de 'Akelarre' y la nueva", en el que cantará sus temas que más han triunfado en estos últimos años y los que ha publicado recientemente como Calle o Spice girls.

La "extriunfita" asegura que esta última -disponible en plataformas digitales desde el pasado viernes- es la más importante" de su carrera como artista, ya que habla de ella, de su vida y de sus pensamientos más íntimos.

La canción no iba a estar incluida en el próximo disco, pero se ha convertido en un imprescindible para ella. De momento no hay información sobre cuándo verá la luz este nuevo álbum de estudio (La Niña) que recogerá el testigo de Akelarre (2019).

Creo que este nuevo álbum es más rosita que Akelarre, que era mucho más oscuro. El sonido, dentro de que tiene mucho de lo que se conoce de mí, está muy empapado de ese pop de los 2000. Va a haber muchas colaboraciones que sobre todo vienen de fuera. No puedo desvelar nada por el momento, pero se irá descubriendo con los sencillos que vaya sacando, cuenta.

Lo que sí puede desvelar la artista es que se va a pasar todo el verano de gira. Después de un año y poco sin poder encontrarse con su público por culpa de la pandemia, la cantante ya tiene la vista puesta en su gira 2021. Lo que más me dolió fue el aplazamiento del WiZink (Madrid), porque era algo con lo que llevaba soñando mucho tiempo, es uno de los sitios más importantes de España. Así que ahora espero poder hacer la gira sin ningún problema, apunta.

El tour comienza oficialmente el 24 de junio en Calafell (Tarragona), dentro del Calafell Beach Festival y le hará pasar por distintas ciudades de España como Valencia (2 julio, Estadio del Levante), Asturias (31 julio, Boombastic II), Vitoria (21 agosto, Buesa Arena) o Cáceres (8 octubre, Extremusika), entre otras.

Miriam Doblas (Madrid, 1992) se dio a conocer como Mimi en "Operación Triunfo 2017", aunque sería la primera expulsada de la edición. Tras meses de trabajo en los que el público no supo nada de ella, resurgió con fuerza y un nombre nuevo: Lola Índigo. Un alias con el que no ha parado de cosechar éxitos en las listas musicales desde aquel primer Yo ya no quiero ná.

En este sentido, la cantante confiesa que el éxito no es sinónimo de felicidad y que ella pasó por una etapa muy dura cuando se le vino todo encima: Ahora estoy más tranquila, tuve mi momento de bajón y de estrés. No sabía muy bien hacia dónde me iba a llevar ese éxito, por lo que para mí encontrar un equilibro entre el trabajo, mi vida personal y mi sueño era fundamental. Ahora creo que lo tengo, pero no puedo perderlo, explica.

Criada en Huétor Tájar (Granada), baila desde los 5 años y la danza la ha llevado a China y Estados Unidos; con 18 años, fue concursante de Fama: ¡a bailar! y ha acompañado a cantantes como Miguel Bosé o Chris Brown en el escenario. Sin embargo, sus primeros pasos no fueron nada fáciles porque no fue sencillo dejar familia y amigos para cumplir un sueño.

Su carrera televisiva continúa ahora en "The Dancer" (La1), donde tiene que elegir qué bailarines la acompañaran en su equipo para llegar a la gran final.

Para mí es muy bonito que vengan los concursantes diciendo 'me gustaría estar en el equipo de Lola Índigo'. Es muy guay, sobre todo porque yo estaba ahí hace no mucho, he sido concursante y al final solo intento darles cariño y consejos desde otro lado. Es la oportunidad de mi vida, ayudar y dar visibilidad a una persona, afirma.

El programa de TVE no solo ha puesto en valor su talento, sino que también ha sido una ocasión para el recuentro televisivo entre ella y Rafa Méndez, quien fuera su profesor en el concurso de Fama y le abroncara por estar despistada en clase: Rafa es una persona insuperable, es genial. El reencuentro es maravilloso, dice emocionada.