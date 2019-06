Lola Dueñas: “Si un actor no trabaja, no existe”

La actriz española Lola Dueñas ha lamentado que si un actor no trabaja, no existe, durante su visita a la XXV Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, que se clausura este jueves en Lleida y que ha reconocido la trayectoria profesional de la actriz al concederle el Premio de Honor.

Según Dueñas, ha habido unos años muy difíciles para el cine español y, después de un tiempo sin trabajar, te vuelves un poco loco.

Por ello, celebra que ahora vuelva a haber cada vez más trabajo artístico en España y que muchos de sus compañeros no tengan que partir a otro país, como sí que hizo ella durante unos años.

Concretamente, Dueñas se embarcó en su sueño francés y, después de estar un año sin rodar en España y otro en Francia (por las dificultades del idioma), lo ha visto hecho realidad, tras mucho esfuerzo y sacrifico.

El cine francés, ha asegurado, le ha salvado y le ha permitido rodar, año tras año, de hecho, éste año ruedo gracias a Francia.

Aun así, cabe recordar que la actriz madrileña ha rodado con grandes directores como Pedro Almodóvar en películas como Volver (2006), o Alejandro Amenábar con Mar Adentro (2004).

En este sentido, y aunque ha recibido grandes premios como los Goya, Dueñas ha manifestado que no hay premios pequeños y celebra el premio que le otorga la muestra leridana, como un regalo a todo un trabajo.

En relación a su inquietud por explorar nuevos mundos del cine, la actriz ha asegurado que descarta por completo decantarse por la producción, porque: Hablo otro idioma, ha asegurado.

No piensa lo mismo de la dirección, por la cual ha confesado que cada vez se siente más atraída: Cada vez me gusta más la fotografía y me doy cuenta de que me pongo más fuera de plano y coloco la cámara.

No obstante, por ahora, Dueñas vive tranquila en una aldea portuguesa alejada de la vorágine de la capital madrileña y desde la cual espera con ilusión nuevos y todavía secretos proyectos, en esta ocasión, relacionados con el teatro.

Finalmente, la actriz ha querido reivindicar el papel de la mujer en la dirección del cine, ya que ante la mirada de un hombre, con excepción de grandes como Almodóvar, una mujer se vuelve cada vez menos interesante.

Contrariamente, ella considera que una mujer siempre gana con los años y que, por eso, el cine también debería verse desde la mirada de las mujeres.

Dueñas estudió interpretación en el Teatro de La Abadía con José Luís Gómez y debutó en el cine con la película Mensaka (1998).

Pasó a convertirse en una de las actrices más cotizadas del país gracias a trabajos como los que desarrolló en Piedras (2002), Días de fútbol (2003), o Fuera de Carta (2008).