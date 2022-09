Llegan al cine los "42 segundos" que marcaron al waterpolo español en el 92

Silvia García Herráez

Jaime Lorente y Álvaro Cervantes se han dejado literalmente la piel para encarnar a los deportistas de élite Pedro García Aguado y Manel Estiarte en la película "42 segundos", dirigida por Dani de la Orden y Álex Murrull, sobre la selección nacional de waterpolo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

"Fue muy duro, porque tuvimos que prepararnos durante meses para llegar a parecer jugadores de élite de verdad, ya que nunca habíamos hecho waterpolo. El primer mes, tan solo estábamos en la piscina, durante una hora, dando patadas, hasta que poco a poco nos fueron metiendo ejercicios con el balón. Fue muy divertido, pero muy duro a la vez", destaca Lorente, Aguado en la cinta que llega este viernes a las salas.

Tal fue el esfuerzo y todo lo que dieron de sí que no fue necesaria la intervención de dobles en la piscina que producción había contratado para algunas escenas. "Se quedaron en el banquillo --ríen- fue nuestro gran logro, haberlo podido conseguir nosotros solos, detalla Cervantes, que se mete en la piel de Estiarte.

Ambos actores, de poco más de 30 años, no vivieron las Olimpiadas de Barcelona 92 y el hito que logró una selección de waterpolo que a priori parecía tener pocas opciones de podio. Pero la llegada del entrenador croata Dragan Matutinovic, con su mano militar, y a través de durísimos entrenamientos, sacudió su juego hasta un final épico.

"42 segundos" está construida alrededor de la vida de Aguado y Estiarte, dos jóvenes que llegaron a la selección arrastrando problemas personales y que tenían una filosofía distinta a la hora de entender el deporte.

Según Dani de la Orden ahí está lo interesante de la historia, "la conexión de ambos a través del sufrimiento y del casi odio a Matutinovic, y cómo al final llegan a un entendimiento que culmina con una apertura emocional".

Y es que, aunque la película habla de los Juegos Olímpicos, también tiene historias humanas y de superación "muy potentes", uno de los puntos claves por los que ambos directores decidieron llevar a cabo el proyecto.

"Yo sí que recuerdo algo de aquellos partidos (la final se jugó contra Italia) y me impactó mucho. Ya de más mayor decidí investigar más la historia de los personajes, sus experiencias, lo que sufrieron y vi que ahí había una historia que contar", precisa Murull sobre la génesis de la cinta.

Por su parte, Cervantes elogia la importancia de la salud mental en el deporte: "Gracias a la película descubrí que si la cabeza te dice que no puedes más no puedes, y al contrario. Lo viví en mis propias carnes con los entrenamientos, por lo que no me quiero imaginar la presión que tiene ser deportista profesional", afirma.

Ambos tuvieron la oportunidad de reunirse con Estiarte y Aguado, que "han sido muy generosos y han respetado que es una película basada en su historia", apunta el actor catalán. "Hemos intentado rellenar su historia con una verdad muy sensible y tenerlos cerca nos ha permitido ser lo más finos posibles", añade Lorente.

Tal ha sido el punto de complicidad actores-deportistas que los propios protagonistas de la historia se abrieron en canal para contarles cómo vivieron aquel partido.

"Manel todavía lo recuerda mucho, y es normal, al fin y al cabo, era el capitán del equipo. En el momento final, en esos '42 segundos', tuvo que pensar muy rápido, si hacer caso o no al entrenador", cuenta Cervantes sobre una de las "múltiples" conversaciones con Estiarte.

El reparto del filme se completa con actores como Pep Ambròs, Àlex Maruny, Roger Casamajor, Joan Sentís o Christian Valencia, que encarna al portero Jesús Rollán, otra figura clave de un equipo que luchó por el mayor sueño de un deportista: el oro olímpico.