Llega a los cines “Mamá no enredes”: Mujer liberada, pero madre controlada

Paula Escalada Medrano

¿Cómo reacciona un veinteañero cuando encuentra el perfil de su propia madre en una aplicación de citas? Los hijos de Clara no lo harán demasiado bien en Mamá no enredes, una comedia fresca y feminista que se estrena este viernes en cines, con una Malena Alterio desatada y libre.

Con la argentina Daniela Fejerman como directora y guionista (A mi madre le gustan las mujeres, 7 minutos), Mamá no enredes pretende revolucionar los tópicos, los estereotipos y los roles establecidos.

El hombre que al llegar a los cuarenta se compra un deportivo descapotable, el que no es capaz de comprometerse con una sola mujer, el que usa las aplicaciones de citas solo para darse una alegría al cuerpo, el que sale con chicas mucho más jóvenes que él Hoy son ellas las que toman la palabra.

Es un descanso ver a la mujer más activa y que sean los hombres los que revolotean a nuestro alrededor y no al revés, que sean ellos los que están a nuestro servicio. Hay que equilibrar un poco la balanza, que siempre ha estado tan descompensada, y de repente ver una cosa así que dice que las mujeres tenemos deseos, movemos cosas, nos enamoramos, nos pasan cosas, nos desenamoramos hacerlo y verlo para mí es un placer", cuenta a Efe Alterio.

La actriz de "Aquí no hay quien viva" y "Señoras del (h)AMPA" interpreta a Clara, madre de dos adolescentes - Milena (Sofía Oria) y Dani (Óscar Ortuño)- pero sobre todo una mujer abierta a nuevas experiencias que decide crear un perfil en TILINK, la app de citas de moda. Una aplicación que hace referencia a Tinder, cuyo nombre no pudieron usar por no llegar a un acuerdo con la empresa.

El problema es que sus hijos no encajarán tan bien esta nueva situación. ¿Qué pasa por la mente de un veinteañero cuando encuentra el perfil de su propia madre en una aplicación de citas? Sí, su madre aún es joven. Sí, está divorciada de su padre y tiene derecho a rehacer su vida, pero allí sólo hay hombres que la van a utilizar para luego dejarla tirada.

Dani y su hermana Milena se embarcarán entonces en la delirante aventura de boicotear los ligues de su madre, e irán a por todas cuando la mujer inicie una relación más seria con Leo (interpretado por Juan Grandinetti), un joven argentino, convencidos de que sólo la va a hacer sufrir. Sin embargo, las estrategias de los hermanos tendrán el efecto opuesto al deseado y nada saldrá como esperan.

En los malabarismos de Clara y sus hombres -un cuarteto que completan los actores Antonio Pagudo (Ernesto, el novio ideal) y Ben Temple (Frank, un amor imposible del pasado)- se verá a una nueva mujer que se permite cuestionar el amor romántico y sus mitos.

Esta película habla de tengo esos impulsos, esas ganas y las sigo. Las mujeres tienen más acción en la película, que es una cosa que solemos ver más en películas estereotipadas en lo masculino. Aquí cambian los roles, cuenta a Efe Ugarte, que interpreta a Raquel, una mujer rozando los cuarenta que decide comprarse un coche deportivo y salir con hombres más jóvenes que ella.

Así, aunque Mamá no enredes es una comedia clásica, explica por su parte Alterio, es especial porque "plantea a una protagonista femenina que es muy libre, que encuentra su camino y que no sigue los patrones que se supone que deberíamos seguir".

A mí me parece ya un éxito de película. Estamos en un momento muy bueno, donde vemos que las cosas están cambiando, en un momento de transición, de cambio de roles, por eso esta película nos resulta moderna. Me parece un éxito que ya se haga una película así en un tiempo de transición, donde puede abrir muchas cabezas, añade.

Convencida de que el humor es "un vehículo sanador e inteligente", Alterio explica que ha quedado "una película divertida, interesante, que te da que pensar y que te hace pasarlo bien, al mismo tiempo que plantea otros caminos y otras maneras.

Antonio Garrido y María Castro completan el elenco de esta comedia producida por Tornasol Media, Bowfinger y EnBabia Films, con la participación de RTVE y Movistar+, cuyo rodaje se llevó a cabo en diferentes localizaciones de Pamplona.

DeAPlaneta será la distribuidora nacional y Latido Films se encargará de las ventas internacionales de este proyecto que ha contado también con el apoyo de Navarra Film Commission, la oficina de asesoramiento y promoción del desarrollo del sector audiovisual dependiente del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.