Llega al cine "Tiempo de zarzuela" "para abrir el apetito" por la "esencia" de España

Javier Herrero.

Pese a la dificultad de resumir en hora y media varios siglos de historia y más de 10.000 obras, este martes se estrena en cines "Tiempo de zarzuela", "un aperitivo para abrir el apetito" por este género en el que se reivindica su vigencia y su capacidad para contar España y unirla en la diversidad.

Su directora, Cristina Roth, lo ha presentado hoy en Madrid junto a personalidades como la soprano Ainhoa Arteta, el aún director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, y el profesor Emilio Casares, responsable del estudio a partir del cual se tramita actualmente su posible declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que contribuiría a su salvaguarda.

"Cuando empecé este rodaje el profesor Casares me advirtió de que la zarzuela es infinita y, después de 4 años de trabajo, puedo decir que no exageraba nada", ha declarado la realizadora ante lo que ha definido como "un aperitivo para abrir el apetito". "Muchos no lo necesitan, pero muchos otros como yo o no la conocíamos o lo hacíamos poco y mal", ha añadido.

El documental, que arranca con su origen en un pequeño teatro privado dentro un palacio de caza entre zarzas, de ahí su nombre, incide especialmente en el carácter genuinamente español de esta manifestación artística que tomaba elementos de la actualidad de cada momento conjugando diálogo, música y danza, desde el País Vasco hasta Andalucía y en castellano, en euskera o catalán.

"Ainhoa Arteta me hizo ver la zarzuela como unidad en la diversidad o diversidad en la unidad, porque estamos todos, pero cada uno a su manera", ha señalado Roth en tiempos de disputa política por el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.

Participante en el documental junto a más 60 voces acreditadas como los directores de escena Emilio Sagi y Alfredo Sanzol o el barítono Carlos Álvarez, la citada soprano ha proclamado este lunes que "la zarzuela nunca debe morir ni va a morir" y ha defendido la independencia del teatro que lleva su nombre.

"No debe ser adquirido por otros teatros; el Teatro de la Zarzuela es nuestro teatro y el único bastión que nos queda para poder de verdad hacer cosas muy importantes", ha demandado ante los cíclicos rumores que hablan de su integración en el organigrama del Teatro Real.

Su director hasta el próximo 30 de octubre, Daniel Bianco, ha abierto las puertas del espacio que gestiona para esta producción que también viaja a representaciones en La Solana (Ciudad Real) y el Teatro Campoamor de Oviedo y que recuerda que se trata de un género que ha llegado tan lejos como Filipinas o Argentina.

"Hasta allí fueron mis abuelos, que siempre contaban que cuando salieron de Asturias por hambre en 1890 en la maleta llevaban la zarzuela", ha recordado muy emocionado Bianco, uno de los grandes responsables del auge que vive en estos días, en parte por su esfuerzo en recuperar el patrimonio.

Solo entre Madrid, Valencia y Barcelona hay catalogadas más de 10.000 piezas (otras 3.000 en Cuba) y "Tiempo de zarzuela" permite disfrutar tanto de obras de nuevo cuño como del duelo vocal de Estrellita Castro con Pedro Terol en "La Patria chica" (1943) o la representación de "Pepita Jiménez" de Albéniz con Alfredo Kraus y Pilar Lorengar en 1964.

Estudioso durante 50 años de este mundo, el profesor Casares ha querido por ello destacar la dificultad que ha asumido Roth y que ha salvado al resumir en apenas 90 minutos pasado, presente y futuro de un género "que habla de nuestra esencia vital".

"Si Barbieri levantara la cabeza te daría un gran abrazo", le ha dicho a la directora.