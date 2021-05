La literatura infantil "no es el patio trasero", según ganadoras Premios SM

Las recientes ganadoras de la 43 edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular al mejor libro de literatura infantil y juvenil, Chiki Fabregat y Beatriz Osés, respectivamente, han reivindicado hoy el papel de este sector del que lamentan que sea considerado como "el patio trasero".

Así lo ha dicho Fabregat (Madrid, 1969), la autora de "El cofre de Nadie", el título ganador del Premio SM Gran Angular por ser un "relato de descubrimientos, de afectos y de compromisos contado desde una perspectiva optimista, diversa y multicultural", según la valoración del jurado.

"Creo que nuestros lectores no se sienten distintos, y a los adultos que piensan que la literatura infantil es el patio trasero de la literatura les diría que se asomaran a ella", ha pedido durante la rueda de prensa en la que se han dado a conocer a las ganadoras de estos galardones dotados con 35.000 euros cada uno, la mayor cantidad en el mundo de habla hispana en sus categorías.

Unas declaraciones que ha reafirmado su compañera Beatriz Osés (Madrid, 1972), la autora de "Un bosque en el aire". "Yo no escribo para niños y jóvenes, yo escribo para los que me quieran leer. Para mí sería muy fácil escribir para adultos, pero no sé si los autores de literatura adulta podrían escribir para jóvenes", ha dicho.

Ambas premiadas han reclamado también una mayor presencia de la lectura en las escuelas e institutos. En este sentido, Osés ha reclamado que el sistema educativo se "tendría que basar en la lectura" porque considera que "las clases de lengua o literatura en las que no se lee están destinadas al olvido".

En concreto, las madrileñas han coincidido en sus libros en abordar la importancia de la raíz en la búsqueda del entendimiento interior, aunque cada una ha creado una historia que nos lleva a diferentes escenarios donde se reflexionan sobre otros temas de actualidad como la importancia del medio ambiente o la igualdad de género o procedencia.

Pero sobre todo son libros con los que esperan que se creen "más lectores", como así reza también el lema de esta edición de los Premios SM: "Sigue leyendo".

Según ha recordado Osés, el origen de "Un bosque en el aire" está en una apuesta que se hizo con un amigo que está "creando un bosque" y que le retó a ver quién "dentro de dos años iba a destacar más en su profesión". Una apuesta que, sonríe mientras lo afirma, ha ganado ella, que busca en sus libros "dejar una puerta abierta a la esperanza, al optimismo".

En concreto, en el libro ganador del Premio Barco de Vapor, Osés narra en clave de humor la historia de un niño que es abandonado por su madre y que se muda con su padre al pueblo natal de su abuelo, quien les deja de herencia en vida sus posesiones con una condición, que le ayuden a reforestar un monte. Ambos aceptan el trato a regañadientes porque a ninguno de los dos les apetece quedarse en el pueblo, y menos trabajar en el campo.

Una aventura de supervivencia, que la propia autora vivió el año pasado cuando se dedicó a plantar 500 bellotas en un pueblo, y que les enseñará a plantar árboles, a reconocerlos y a distinguirlos, y a descubrir las vidas del grupo variopinto de habitantes de la aldea.

La novela, en dos ediciones con 147 páginas, cartoné y rústica, cuenta con ilustraciones de Luna Pan y se ha publicado en la serie naranja de "El Barco de Vapor", dirigida a niños a partir de 8 años.

Por su parte, en el Premio SM Gran Angular 2021, "El cofre de Nadie", Fabregat ha querido dejar claro que a los adolescentes sí que les interesa "el origen", como es el caso de su protagonista, Nadie, una niña keniata adoptada que, tras vivir una situación familiar que la descoloca, se empezará a cuestionar quién es y por qué ese cofre que guarda desde niña es tan importante.

La novela, recomendada para lectores a partir de 14 años, tiene 130 páginas en encuadernación rústica y está ilustrada por Julián Muñoz.