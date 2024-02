Listado de premiados de la 38 edición de los Premios Goya

'La sociedad de la nieve', la cinta de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972, ha sido la triunfadora de la 38 edición de los Goya con 12 premios -de los 13 a los que aspiraba-, incluidos los de mejor película y mejor dirección.

Este es el listado completo de los ganadores:

MEJOR PELÍCULA:

- 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN:

- Juan Antonio Bayona, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

- Estibaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

- Estibaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

MEJOR GUION ADAPTADO:

- Pablo Berger, por 'Robot Dreams'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

- Malena Alterio, por 'Que nadie duerma'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

- David Verdaguer, por 'Saben aquell'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

- Ane Gabarain, por '20.000 especies de abejas'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

- Jose Coronado, por 'Cerrar los ojos'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

- Janet Novas, por 'O'corno'.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

- Matías Recalt, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

- Margarita Huguet, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

- Pedro Luque, por 'La sociedad de la nieve'

MEJOR SONIDO:

- Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR MONTAJE:

- Andrés Gil y Jaume Martí, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

- Alain Bainée, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

- Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

- Julio Suárez, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

- Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

- Michael Giacchino, por 'La sociedad de la nieve'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

- 'Yo solo quiero amor', de Rigobera Bandini, por 'Te estoy amando locamente'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

- 'Robot Dreams', de Pablo Berger.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

- 'Mientras seas tu, el aquí y ahora de Carme Elías', de Claudia Pinto Emperador.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

- 'La memoria infinita' (Chile), de Maite Alberdi.

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

- 'Anatomía de una caída' (Francia), de Justine Triet.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

- 'Aunque es de noche'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

- 'To Bird or not to Bird'.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

- 'Ava'.