Lígula o "la paciencia" para que la música sople en la buena dirección

Javier Herrero

Como la de tantos artistas que buscan su hueco en la música, la de Lígula es la historia de un grupo de amigos que perseveran desde hace años por hacerse oír, con la salvedad de que, con el empuje ahora de una importante oficina, las cosas parecen soplar al fin en la buena dirección.

"Hay que ser paciente. A veces se pasan tramos difíciles, porque cada vez hay menos tiempo, por los trabajos paralelos y las distancias, pero el objetivo nuestro objetivo ha sido siempre seguir haciendo canciones de la mejor manera y disfrutar el proceso", explica a Efe el vocalista y guitarrista Ignacio Fernández.

Él es uno de los siete integrantes de esta banda que porta el nombre de la "pequeñita calle del norte de Madrid" donde ensayan desde los 17 años, cerca de una década en la que han publicado dos EPs, "Nothing goes away" (2010) y "Lígula", y un álbum previo, "Distant Stairs" (2015), que nunca pudieron tocar en vivo por problemas con su sello de entonces.

Tras fichar por Hook, la misma oficina que dirige las carreras de Izal o Miss Caffeína, el grupo aspira -ahora sí- a tocar con orgullo su segundo disco de estudio, "El aire antes del viento", en el que las canciones parecen mecidas por la brisa a la que alude el título.

"Hay un componente de mirada hacia fuera. En ese paseo hay aire, pero también hay confrontación con la idea de que el viento llega detrás, algo que no puedes controlar, que es la idea del cambio y que supone dejar atrás cosas con las que te habías encariñado", explica Fernández.

Junto a él, Lígula lo conforman Joan Carranza (batería), Guzmán Sánchez (percusión y coros), Diego Ruiz (Guitarra eléctrica), Alejandro de Elizalde (guitarra y sintetizadores), Carlos Valladolid (bajo) y Borja Menéndez (teclados y guitarra).

"El tronco fuerte del grupo viene del núcleo de amigos del colegio y eso ha hecho que camináramos a la par en cuanto a estilo, con influencias parecidas", explica el vocalista sobre el funcionamiento de esta amplia formación que pasó un verano entero en Liverpool (Reino Unido) asentando su firma.

Entre sus rasgos peculiares está el uso del piano en algunas canciones, como el bello arreglo de "En vilo", que lleva a Lígula a un formato entre el jazz y la "canción de autor".

"No seguimos una idea de que somos folk o rock contemporáneo. Si la canción va por un camino, intentamos darle ese estilo, con amplitud de miras para no aburrirnos con nosotros mismos", señala.

Este "El aire antes del viento" tiene como rasgo distintivo asimismo que reúne sus primeras composiciones en castellano, tras una trayectoria previa en inglés.

"No lo hemos hecho por atraer más público; a veces se cruzaban canciones en español como un juego de salirnos de lo que hacíamos y empezamos a coleccionar temas en los dos idiomas. Al final decidimos que lo más congruente de cara al futuro era acabarlo en español, porque esos temas eran los que estaban quedando mejor", justifica.

Con "Canica" como carta de presentación, mañana mismo ofrecerán un primer vistazo a su directo en una presentación en Tienda Molar de Madrid. Ya en mayo, fantasean con la posibilidad cierta de soplar sus canciones en otras ciudades como Barcelona y Valencia.